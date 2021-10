Slik blir HBO Max: Lav pris, mer innhold og endelig 4K- og Dolby Atmos-støtte

Men vil eldre serier bli oppgradert?

Game of Thrones-«oppfølgeren» House of the Dragon slippes en gang neste år på HBO Max - se første klipp

PR-maskineriet til HBO Max kjører hardt om dagen, og under en pressevisning i Oslo torsdag formiddag kunne selskapet røpe et par flere detaljer rundt tjenestens kommende Norges-lansering.

Fra tidligere vet vi at serie- og filmutvalget skal utvides betydelig – selskapet selv sier det er snakk om nærmest en dobling – og plattformen skal også få en etterlengtet oppdatering.

Vi fikk se skjermbilder fra den nye appen, hvor det vil være tydelig oppdeling mellom det de kaller fem forskjellige «hubs»:

HBO Originals

Max Originals

DC

Cartoon Network

Warner Bros

Med ny plattform kommer også støtte for høyere oppløsning, og generelt bedre video- og lydkvalitet. Men det kan virke som det bare er de aller nyeste titlene som vil ha støtte for ting som 4K-oppløsning og Dolby Atmos-lyd, i hvert fall til å begynne med.

Vage svar om 4K og høyere videokvalitet

Skjermbilde fra Game of Thrones. Spesielt siste sesong fikk mye kritikk for å ha mange scener i mørket hvor man så vidt kunne se hva som skjedde. Her fra en kampscene i episode tre.

På spørsmål fra Tek.no om for eksempel Game of Thrones, som fikk mye kritikk for elendig bildekvalitet, vil bli tilgjengelig i 4K, kunne ikke Christina Sulebakk, General Manager for HBO Max i Norden, bekrefte dette:

– Jeg kan ikke komme inn på spesifikke titler, men 4K er veldig viktig for oss, særlig for alt det nye innholdet som kommer, sier Sulebakk kryptisk, og nevner blant annet filmen Dune, som det ble vist klipp fra under presentasjonen.

For som Sulebakk poengterer er det ikke nødvendigvis en enkel sak å gjøre hele biblioteket tilgjengelig i høyere kvalitet enn det var på HBO Nordic:

Christina Sulebakk, General Manager, HBO Max EMEA, presenterte den nye strømmetjenesten på et arrangement i Oslo.

– Vi må omkonvertere og oppgradere alt innholdet vårt på nytt igjen. Det er ikke sånn at vi bare kan ta alt det vi har på HBO Nordic og bare «switch», så er alt oppgradert. Vi må flytte alt fra en plattform til en annen, som innebærer at vi må kode alt innhold på nytt. Så vi har en klar prioritet på å dekode og få det inn på best mulig måte, og med høyest mulig kvalitet, forklarer Sulebakk.

Dermed er det fortsatt rom for tolkning om HBOs tidligere serier faktisk blir tilgjengelig for 4K, eller når det eventuelt skjer. Og i hvilken rekkefølge. Men det fikk vi altså ikke vite denne gangen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne gi deg en liste, men det får du neste gang, smilte Sulebakk fra scenen.

Lavere pris og ingen enhetsbegrensning

HBO Max har valgt å prise seg ganske aggressivt når de lanserer tjenesten den 26. oktober i Norge. I dag betaler man 109 kroner i måneden for HBO Nordic, mens kunder automatisk vil flyttes over til HBO Max med en månedspris på 89 kroner. I tillegg vil både nye og gamle kunder få tilbud om et årlig abonnement for 699 kroner.

Med slike priser er de godt posisjonert i forhold til konkurrentene, hvor for eksempel strømmekongen Netflix tar mellom 89 og 149 kroner for et månedsabonnement. Der må man opp fra det rimeligste alternativet om man vil ha bedre bildekvalitet og støtte for flere enheter.

Sesong 2 av den norske scifi-serien Beforeigners kommer på HBO Max. Se smakebit her:

Her er Santelmann Olav den hellige i sesong 2 av «Beforeigners»

HBO holder seg til ett abonnement i Norden – samme pris for alle. Det inkluderer altså 4K-oppløsning, Dolby Atmos-lyd, nedlasting av innhold og ikke noen begrensning i enheter knyttet til et abonnement, opp fra tidligere fem.

– Vi vil ikke prise oss for dyrt og skremme vekk brukere. Dataen vår sier at nordmenn ofte har flere enn én strømmetjeneste, og vi vil gjøre det mulig for dem å abonnere hos oss uten å velge vekk noe annet, forteller Sulebakk.

I USA har HBO Max et annonsefinansiert abonnement, hvor man slipper å betale en månedspris og får reklame i stedet. I Sør-Amerika kan man kjøpe et «mobil»-abonnement, hvor man er begrenset til bare én enhet og lav videokvalitet – men til betydelig lavere pris. Ingen av disse modellene var riktige for det nordiske markedet, sier Sulebakk:

– I Norden vurderte vi noe lignende, men enkelheten trumfet frem. Vi vil ha noe alle skjønner, og med bare ett abonnement så vet du hva du betaler for. Prisen er superaggressiv, og det er ikke bare et lokketilbud. Jeg garanterer at vi ikke setter opp prisene etter tre måneder. Men om et år eller to så må vi se an situasjonen igjen.