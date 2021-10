Nå vet vi prisen på Nios kjempe-SUV

Lanseres både med og uten batterileie i Norge.

Nios ES8 har fått norsk pris. Du kan kjøpe bilen uten batteripakke og i stedet betale månedsleie for batteriet.

En uke senere enn opprinnelig varslet slapp endelig Nio de norske prisene på sin ES8 i dag. De bekreftet også at bilen vil bli tilgjengelig med såkalt BaaS - battery as a service - eller batterileie på godt norsk.

Da sparer du noe på selve innkjøpsprisen på bilen, men betaler i stedet et månedlig beløp for å leie selve batteriet, med den fordelen at du kan bytte til et større eller mindre batteri om behovene skulle endre seg, i tillegg til at du slipper å bekymre deg for at batteriet i bilen din skal bli dårligere etter hvert som det brukes og eldes.

Fra 609.000 kroner med batteri

Bilen blir i utgangspunktet tilgjengelig med to batterivarianter på 75 og 100 kilowattimer, hvor WLTP-rekkevidden er oppgitt til henholdsvis 375 og 500 kilometer.

La oss ta prisene hvor du faktisk kjøper batteriet sammen med bilen først:

ES8 75 kWh: 609.000 kroner

609.000 kroner ES8 100 kWh: 679.000 kroner

Vil du ha seks seter i stedet for sju, koster det 10.000 kroner ekstra.

I tillegg kommer det en såkalt Signature Edition, som er en versjon med alt utstyr Nio kan tilby. Den legger til 80.000 kroner, så prisene blir dermed 689.000 kroner for 75 kWh-modellen og 759.000 kroner for 100 kWh-modellen. Også her koster seksseteren 10.000 kroner mer.

Om du ikke er så kjent med ES8 er det en svær SUV på over fem meter i lengde, som leveres med enten seks eller sju seter. Bilen har firehjulstrekk og luftdemping som standard, godt over 500 hestekrefter og gjør 0–100 kilometer i timen på 4,9 sekunder. Med de to bakerste setene nedslått har den nesten 900 liter bagasjeplass, og den kan dessuten trekke inntil 1500 kg tilhenger.

Bilen konkurrerer med andre ord mer eller mindre direkte mot biler som Audi e-tron, kommende BMW iX og til dels også Tesla Model X, i tillegg til en annen kinesisk nykommer, nemlig BYD Tang.

ES8 kommer med et såkalt loungesete for passasjeren i forsetet. Det har egen fotstøtte, kan lenes helt ned til baksetekanten og har massasjefunksjon.

«Spar» inntil 160.000 med batterileie

Prismessig er vi også i samme territorium som konkurrentene, men Nio frister i likhet med BYD med ganske mye utstyr som standard, i tillegg til at bilen altså har seks eller sju seter. Da vi prøvekjørte bilen på Eggemoen ved Hønefoss nylig, konkluderte vi med at bak rattet i ES8 stort sett er et veldig flott sted å være, og nå som vi vet prisen må vi si at det virker som mye bil for pengene.

Hva så om du leier batteriet? Jo, da sparer du et sted mellom 80.000 og 160.000 kroner på kjøpsprisen, og så må du ut med en sum i måneden for å leie batteriet i stedet.

ES8 75 kWh m/BaaS: 519.000 kroner + 1399 kr/mnd

519.000 kroner + 1399 kr/mnd ES8 100 kWh m/BaaS: 519.000 kroner + 1999 kr/mnd

519.000 kroner + 1999 kr/mnd ES8 75 kWh Signature m/Baas: 599.000 kroner + 1399 kr/mnd

599.000 kroner + 1399 kr/mnd ES8 100 kWh/Signature m/BaaS: 599.000 kroner + 1999 kr/mnd

I tillegg til disse vil også Nios tidligere varslede 150 kWh-batteri bli tilgjengelig etter hvert, nærmere bestemt i 2023. Prisen her betyr også at ES8 med batterileie kommer under det som er anslått å bli terskelen for elbilmoms fremover, nemlig 600.000 kroner. Selve prisen på batterileien inkluderer derimot moms, opplyser Nio.

Selskapet frister ellers med seks års garanti eller inntil 150.000 kilometer, seks års inkludert mobildata i bilen (inntil 8 GB/mnd) og inkludert hjemmeladestasjon og type 2-kabel, for å nevne noe. Kjøper du bilen med batterileie, får du dessuten to kostnadsfrie batteribytter i måneden, i tillegg til 200 kWh med gratis hurtiglading.

Nio lokker også med noen ekstra goder for dem som kjøper en Signature Edition før 1. mars 2022. Disse får oppgradert datapakken til 15 GB, fri installasjon av hjemmeladeren og fire års service inkludert, for å nevne noe. Kunder med batterileie får også økt til seks gratis batteribytter og 600 kWh hurtiglading i måneden.

Hvis vi sammenlikner med Teslas snittpris for sin hurtiglading på 2,57 kr/kWh, så tilsvarer 600 kilowattimer hurtiglading over 1500 kroner, som jo mer eller mindre i seg selv dekker prisen på batterileien for Signature-kundene.

20 batteribyttestasjoner neste år

Nio sier at den første batteribyttestasjonen vil åpne på Lier i løpet av 2021, og at ambisjonen er at det skal være 20 såkalte Power Swap-stasjoner i Norge før utgangen av 2022.

Her kan man bytte til et nytt og fulladet batteri i løpet av tre minutter. Man kjører rett og slett frem til stasjonen og trykker på en knapp på bilens infotainmentsystem, hvorpå bilen tar over styringen selv og navigerer seg på riktig plass på batteribytteplattformen. Hver stasjon vil ha plass til 13 batterier.

De 20 stasjonene vil være fordelt utover de store byene og hovedfartsårene, men med Trondheim som foreløpig nordligste punkt. Du kan se plasseringene på bildet under.

Nio-sjef Marius Hayler med de 20 lokasjonene for Power Swap-stasjoner. Den første vil ligge på Lier utenfor Oslo.

Nio-sjef Marius Hayler presiserer imidlertid at plasseringene er avhengige av myndighetsgodkjenning, men sier dialogen så langt har vært god, og at de opplever stor interesse for teknologien sin.

Det store Nio House-lokalet på Karl Johan i Oslo åpner for øvrig for publikum fredag 1. oktober. I løpet av 2022 er planene å åpne litt mindre Nio Space-lokaler i Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Nio varslet også at de nå har servicepartnere på plass i de store byene.

I Kristiansand og Bergen vil det være Frydenbø Bil, i Trondheim Nardo Bil, i Stavanger Kverneland Bil og i Oslo NSC & Body Repair. I tillegg vil Nios eget servicesenter på Ensjø åpne neste måned, opplyste Hayler.

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Nios «House» midt på Karl Johan åpner for publikum fredag. Stein Jarle Olsen, Tek.no Ingen tvil om at Nio har brukt noen kroner på dette lokalet. Her «biblioteket» i underetasjen. Stein Jarle Olsen, Tek.no Eve har definitivt et spesielt interiør. Her får man plass til inntil seks personer. Åpne fullskjerm

Slik er ES8 mot de mest aktuelle konkurrentene: