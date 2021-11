Spotify endret albumfunksjon for Adele

Tilfeldig avspilling er ikke lenger et førstevalg.

Nå blir Shuffle-knappen borte fra albumvisningene i Spotify.

Det er ikke hver dag artister får viljen sin mot gigantiske tjenester som har mange millioner bruker. Taylor Swift har tidligere fått viljen sin både hos Apple og Spotify - og denne gangen er det Adele som får gjennomført en endring i sistnevnte tjeneste; shuffle skal ikke lenger være et standardvalg for å starte avspilling.

Ifølge BBC skjer endringen for alle album, og ikke bare for Adeles nyeste plate.

Tidligere har det vært en diger «play»-knapp øverst i albumvisningene som har startet tilfeldig avspilling dersom du ikke har trykket på sporene direkte. Knappen blir nå borte fra albumvisninger, men vil formodentlig fortsatt være der for spillelister og artistprofiler.

Jobber med rekkefølgen

På Twitter påpeker Adele at artister legger mye innsats i nettopp sporliste og rekkefølge, og at «kunsten forteller en historie, og bør lyttes til slik artisten har tenkt.»

Spotify svarte med «alt for deg», og skal altså innføre endringen. Strengt tatt skal det ikke være bare Adele som har bedt om den - Spotify viser til at både brukere og artister har ønsket den lenge.

Forøvrig er det verdt å merke seg at endringen er aktuell for Spotify Premium-brukere, ettersom gratisbrukere uansett bare har «shuffle» som funksjon på mobilen.

Det vil fortsatt være mulig å sette Spotify i shuffle-modus som vanlig etter at avspilling er startet. Men den store knappen øverst i appen vil altså bare starte avspilling fremover.

Såvidt vi vet har ikke shuffle vært et standardvalg for album hos andre tjenester, som Apple Music, Tidal eller Deezer. Dermed innretter Spotify seg også på sett og vis etter normen med endringen.

Røyksopp var(?) ferdige med albumformatet

De siste årene har musikk fremstått som noe mer oppstykket enn tidligere, der enkeltlåter spiller vesentlig større rolle enn album på strømmetjenestene. Såpass lenge har trenden vart at elektronikalegendene i Røyksopp for sju år siden (!) sa at de var ferdig med albumformatet, om enn ikke med musikken. Nå brygger de imidlertid visstnok likevel på et trippelalbum.

Da sporene var på en plate, enten svart vinyl eller blank og digital, var hovedregelen at man skaffet seg en samling låter, og spilte dem av i rekkefølgen de kom i. Både konseptplater og mange andre plater hadde gjerne en klar oppbygging med start, midt og slutt og noen ganger låter som gled over i hverandre. Det er ikke en like naturlig måte å lytte på med verktøy som Spotify og Apple Music.