Nesten ingen nordmenn vil kjøpe skikkelig dyre hodetelefoner

Nesten 4 av 10 nordmenn bruker nå hodetelefoner med støydemping. Det viser en ny undersøkelse utført for hodetelefonprodusenten Epos.

Den viser også at 46 prosent av menn, mot bare 27 prosent av kvinner, tyr til en eller annen form for støydemping i hverdagen.

Denne forskjellen kan trolig forklares av hvilken type støy som plager oss mest, og som kan være årsak til at man føler støydemping er viktig.

På de to første plassene over irriterende støy finner vi støy fra anleggsarbeid og trafikk. Den tredje vanligste støyen nordmenn plages av stammer fra eget hjem, ifølge undersøkelsen.

41 prosent av de som har støydempende hodetelefoner går så langt som å si at det er avgjørende å ha dem på når de sitter i kontorlandskap på jobben. Omtrent 22 prosent svarer at de gjør det lettere for dem å jobbe, mens 15 prosent tyr til dem fordi andre lar dem være i fred når de har hodetelefonene på seg.

Sistnevnte burde trolig være mulig å oppnå med hvilke som helst hodetelefoner, dog.

8 på topp 10 har støykansellering

8 av de 10 mest populære hodetelefonene hos Prisjakt tilbyr støydemping. De fire første plassene inntas av Apple-produkter.

At støykansellerende hodetelefoner og ørepropper er populære, er ikke nytt for oss i Tek, som årlig tester et titalls produkter og til og med har egne topplister.

Om vi skotter bort på prissammenligningstjenesten Prisjakts oversikt over de 10 mest populære hodetelefonene (og øreproppene), finner vi at hele 8 av dem har en form for støydemping. Være seg aktiv – hos de fleste – eller passiv ved å tette igjen øret.

Unntakene er Apples AirPods i 2.- og 3.- generasjon, som begge er åpne propper.

Nesten ingen vil bruke 2000 kroner

Ifølge Epos-undersøkelsen vil bare omtrent 2 av 10 nordmenn bruke mer enn 2000 kroner på nye hodetelefoner, mens 1 prosent av de spurte er villig til å bla opp over 5000 kroner.

Interessant nok er de mest populære hodetelefonene hos Prisjakt for tiden nettopp Apples AirPods Max. Disse har en normalpris på hele 5000 kroner, men er riktig nok på tilbud til 4000 kroner nå.

Snittprisen for de mest populære hodetelefonene hos Prisjakt er også 2070 kroner, altså akkurat over smertegrensen til folk flest.

Trolig er personer som søker opp priser og informasjon om hodetelefoner jevnt over mer interessert i lydproduktene enn gjennomsnittsnordmannen, noe som kan øke betalingsviljen og trekke snittprisen opp.

Apple-lyd mest populært

AirPods Max plasserer seg et godt stykke over de fleste av konkurrentene i pris. Kan Apple forsvare prisen?

På de tre neste plassene, etter AirPods Max, finner vi ulike varianter av Apples «vanlige» AirPods og AirPods Pro-propper. Disse koster i overkant av en tusenlapp og like over 2000 kroner.

Hos konkurrenten Prisguide troner også AirPods-proppene på toppen av popularitetslisten.

Gjennom Black Week har flere Apple-produkter vært på salg, noe som kan forklare noe av populariteten.

Prisjakt er eid av Schibsted. Schibsted eier også VG, som Tek.no er en del av.

