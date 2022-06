Instruks fra ledelsen: gjør Facebook mer lik TikTok

Slik blir den nye feeden din.

Sent i april fikk ansatte i Facebook et nytt notat i innboksen. Avsenderen var ingen ringere enn Facebook-sjef Tom Alison fra morselskapet Meta, og han hadde følgende viktige beskjed:

Gjør Facebook-feeden mer lik TikTok sin.

Dette melder The Verge, som skal ha fått fatt i notatet i sin helhet.

Mer innhold fra folk du ikke følger

Mens Facebook i dag først og fremst viser deg innhold fra vennene dine eller sider du «følger», er TikToks videostrøm i større grad basert på temaer du eller andre som deg har vist interesse for tidligere. Dette gir en mer engasjerende videostrøm, der du stadig oppdager noe nytt og introduseres for temaer som er beslektet til de du allerede liker og følger.

I det lekkede notatet gis de Facebook-ansatte en rekke føringer for fremtiden fra ledelsen:

Heller enn å prioritere innlegg og nyheter fra kontoer du følger, skal Facebooks nyhetsstrøm i mye større grad introdusere deg for populært innhold «utenfra», altså uten at du følger skaperen fra før av. For å få til dette skal Facebook utvikle såkalt «Discovery Engine», som virker å være deres svar på TikTok-algoritmen som syr sammen interessant innhold for deres brukere. En del av kraften i TikTok-algoritmen ligger også i at den viser innhold til «alle» som kan være interesserte, slik at godt innhold har potensialet til å gå viralt selv om det kommer fra en konto uten mange følgere fra før av.

I praksis vil den «nye» Facebook-forsiden fylles med en blanding av «Stories» og korte «Reels»-videoer hentet fra Instagram i toppen, før Discovery Engine mater på med annet innhold tilpasset deg. Det blir mye mer fokus på video i feeden din, om Metas planer settes ut i live av Facebook.

Facebook + Messenger = sant

I tillegg til dette skal Facebook og meldingstjenesten Messenger smeltes sammen igjen etter å ha levd flere år som hver sin app, og det skal bli mye enklere å hoppe rett til meldingsboksen fra Facebook-feeden.

Dette skal være et direkte svar på TikToks meldingstjeneste, som Meta har oppdaget at folk i stadig større grad bruker for å kommunisere med hverandre fremfor å bare spre videoer i.

Får færre og eldre brukere

Målet til Facebook skal være å snu den stagnerende veksten av brukere oppover igjen. Forrige kvartal ble det meldt at tjenesten hadde mistet brukere for første gang i historien. Særlig ønsker Meta å hente tilbake unge brukere som har satt «facebookingen» sin på pause. Gjennomsnittsalderen for Facebooks brukere øker nemlig jevnt og trutt.

The Verge viser til analyseselskapet Sensor Flow som har beregnet hvordan Tiktoks app er lastet ned omtrent 3,6 milliarder ganger. I fjor ble appen dessuten lastet ned 20 prosent flere ganger enn Facebook og Instagram. Enda mer skremmende for Meta må det likevel være at iPhone-brukere i snitt er beregnet å bruke 78 prosent mer tid på TikTok enn Facebook.

