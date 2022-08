Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Akkurat nå skal du slite med å kjøpe Xbox-kontroller

Microsoft sliter med produksjonen.

Disse er det nå vanskelig å få tak i.

Det er ingen hemmelighet at det har vært vanskelig å kjøpe seg konsoll en stund, men kontrollerne til konsollene har det stort sett ikke vært like vanskelig å få tak i. Nå melder imidlertid TechRadar om at Microsoft har store leveringsproblemer på kontrollerne til Xbox Series X og S.

En talsmann for Microsoft sier at de «...vet at det kan være vanskelig å finne Xbox Wireless-kontrollere akkurat nå...», og opplyser at leveranseproblemer fra underleverandører er kilden til mangelen.

Selskapet understreker samtidig at de jobber med å fikse problemet, og håper å snart kunne få kontrollerne allment tilgjengelige igjen.

Leveranseproblemene ble først viet oppmerksomhet etter at brukere på flere teknologiforum, blant annet ResetEra, startet flere tråder der de klaget på at de ikke lenger kunne kjøpe kontrollere. Brukeren som startet tråden i lenken over viser mangelen på nederlandske elektronikksider, men mangelen virker å gjelde minst hele Europa – og da også Norge.

Microsoft Xbox Series X Wireless Controller

Ingen kontrollere å få kjøpt her til lands heller

Slik ser det ut om du forsøker å kjøpe Xbox-kontroll akkurat nå.

Når vi sjekker Prisjakt.no for kontrollere ser det nemlig rimelig skrapa ut også her til lands, og ingen av distributørene har kontrollere tilgjengelig. Det nærmeste vi finner tilgjengelighet er Komplett.no, som opplyser at det vil være «minst 1 uke leveringstid».

Vi kontaktet Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett.no, for å høre hvordan situasjonen så ut fra deres side av saken:

– Vi har ikke fått noen ny informasjon fra vår leverandør, noe som er en litt fortvilet situasjon for oss og våre kunder. Samtidig har vi god dialog med Microsoft, og de informerer oss så snart de vet at de har varer tilgjengelig, men per nå vet vi altså ikke når de første Xbox-kontrollene kommer til våre butikkhyller på nett, sier Hovland.

Det bør for ordens skyld nevnes at det også finnes en lang rekke kontrollere som ikke er laget av Microsoft, og at flere av disse ser ut til å fortsatt være tilgjengelige. Men det er altså ikke snakk om originalkontrollere, og kompatibilitet kan neppe garanteres.

Microsofts Elite Wireless-kontroller ser også ut til å være tilgjengelig, men dette er også et svært dyrt alternativ som er for de spesielt dedikerte eller interesserte.

For ordens skyld: Prisjakt.no er eid av Schibsted, samme konsern som eier Tek.no gjennom VG.