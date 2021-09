Dropper prisene ytterligere på Polestar 2

Starter nå på under 350.000 kroner.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er ikke lenge siden Polestar lanserte en ny og billigere variant av Polestar 2 , og nå setter de ned prisen ytterligere.

I april kostet deres «enklere» Polestar 2 Single Motor Standard Range 389.000 kroner, men settes nå ned med 40.000 kroner til 349.000 kroner.

Varianten med lengre rekkevidde, Polestar 2 Single Motor Long Range, settes ned med 20.000 kroner. Fra 409.000 kroner til 389.000 kroner.

Prisen for Long Range Dual Motor-varianten vil fortsette å være 429.000 kroner.

Slik er de gjeldende Polestar 2-modellene:

Long range Dual motor: 78 kWh batteri, 450–480 km rekkevidde, 300 kW (408 hk), 660 Nm

Long range Single motor: 78 kWh batteri, 515–540 km rekkevidde, 170 kW (231 hk), 330 Nm

Standard range Single motor: 64 kWh batteri, 420–440 km rekkevidde, 165 kW (224 hk), 330 Nm

Økende konkurranse

Prisjusteringen kommer nesten samtidig som Tesla har sluppet sin tilsynelatende uhyre populære Model Y i Norge, som er en større SUV-variant av Polestar 2s trolig største konkurrent: Model 3.

Både Model 3 og Model Y kan skilte med imponerende salgstall den siste måneden, med henholdsvis 712 og 1179 nyregistrerte biler i august. Polestar solgte i samme periode 289 Polestar 2-modeller, ifølge Elbilstatistikk.no (tall hentet inn 31. august).

Polestar sier ikke konkret hvorfor de har bestemt seg for å sette ned prisene nå, bortsett fra at det er en «naturlig følge av et marked i stadig endring».

Denne endringen de nevner kan trolig være Teslas aggressive prising av Model 3. Kort tid etter at Polestar lanserte Single motor-varianten i april til 389.000 kroner, satte Tesla ned prisen på Model 3 Standard Range Plus til 349.900 kroner.

Dagens prisjustering fra Polestar kan dermed sees på som et svar på dette.

Sekser fra VG

Vi var særs begeistret for kjøreegenskapene da vi kjørte Polestar 2 i fjor høst , men kanskje litt skuffet over rekkevidden i praktisk kjøring. Vi noterte 375 kilometer i mellom 15 og 18 grader i september, et godt stykke under den oppgitte WLTP-rekkevidden på 470 kilometer.

VG delte for øvrig ut en sekser til bilen (VG+), og barnesykdommene som ble meldt om i starten skal nå i stor grad være rettet opp i.