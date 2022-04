Tesla fjerner radaren fra Model 3 og Model Y

Heretter er det ren kamerabasert «Tesla Vision» som gjelder.

Teslas kamerabaserte autopilotsystem Tesla Vision skal nå rulles ut i Europa og Midtøsten. Fra og med april 2022 vil nye eksemplarer av Model 3 og Model Y for disse markedene ikke lenger være utstyrt med radar, men vil kun benytte seg av kameraer og prosesseringskraft for å levere selvkjørings- og sikkerhetsfunksjonalitet.

Dette melder Tesla selv via sine hjemmesider.

Ifølge selskapet skal ikke overgangen fra radar til Tesla Vision føre til dårligere sikkerhet eller andre begrensninger i funksjonalitet. Men i en overgangsperiode vil bruk av selvstyring (autosteer) bli begrenset til en maksimumshastighet på 129 km/t (80 mph) og ha en større minimumsdistanse til bilen foran.

Med tanke på at norske fartsgrenser uansett er godt under dette, spørs det hvor merkbart endringen vil være for de fleste Tesla-sjåfører på norske veier. Planen er uansett at dette i løpet av noen uker skal tilbake til normal drift via programvareoppdateringer.

Ingen andre standard sikkerhetsfunksjoner skal være berørt av overgangen, ifølge Tesla.

Allerede på plass i Nord-Amerika

Overgangen fra radar til kameraer er strengt tatt ikke ny. Tesla har allerede gjort det samme grepet med innføring av Tesla Vision i det nordamerikanske markedet. For Model 3 og Model Y har dette vært gjeldende i nye biler fra mai måned 2021.

I samme region ble også Model S og Model X utstyrt med Tesla Vision midtveis i februar 2022. Sånn sett kan vi regne med at radaren i disse modellene snart vil forsvinne på denne siden av Atlanterhavet også.

