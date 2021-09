iPhone 13 er lansert

Nesten lik utenpå, helt ny inni.

Iphone 13: Se den nye kamerafunksjonen

iPhone 13 ble lansert på Apples nettlansering tirsdag kveld. Mye gikk den veien ryktene antok. Og de aller største forandringene er på innsiden.

Den største designendringen ble plasseringen av kameraene på baksiden, og en litt mindre busslomme øverst. Men ellers ser den nesten helt ut som iPhone 12.

En rekke nye farger har likevel kommet til. Og iPhone Mini lever fortsatt, selv om 12 Mini visstnok ikke solgte allverden.

Apple iPhone 13 annonse Sjekk prisen

Lyssterk ny skjerm

Vesentlig bedre skjerm som skal bruke mindre strøm. Den er i tillegg svært lyssterk, med sine inntil 1200 nits lysstyrke. Det er imidlertid kun over små områder med HDR-innhold. Ellers klarer den 800 nits som ikke er så verst det heller - men naturlig nok ikke fullt så imponerende.

Helt ekstrem prosessor

Den sekskjernet prosessor skal være den raskeste i noen mobiltelefon, og den har en firekjernet grafikkprosessor for gaming og i tillegg en 16-kjernet prosessordel for kunstig intelligens (AI).

– Det er ingenting i verden som er som denne prosessoren, sa Apple om A15-brikken under lanseringen. Og gitt ytelsesmålinger av Snapdragon-, Exynos- og andre prosessorer de siste årene har de antakeligvis rett i det.

Fjorårets superkamera til iPhone 13

Sensor shift kommer til de billigste iPhonene. I fjor var det kun iPhone 12 Pro Max som hadde sensor shift. Det går i praksis ut på at hele bildebrikken flytter seg i stedet for at glasset inni objektivet flyttes på, slik tradisjonell stabilisering fungerer.

Det betyr bedre bilder i mørke omgivelser og rom for mer bevegelse uten at bildet blir uskarpt. Funksjonen var tidligere kun tilgjengelig i noen få systemkamera.

«Rack focus» gjør at du kan fokusere ut og inn av forgrunn og bakgrunn raskt og under filming. Dermed kan du velge å vise frem ulike deler av det du peker kameraet mot på en enkel måte. Dette er en klassiker i påkostede filmfortellinger, der hovedpersonen gjerne står foran en annen eller en interessant bakgrunn, før bildet skifter fokus.

Funksjonen er del av en egen «Cinematic mode», og virker nokså enkel å bruke, ved at du trykker på delen av bildet som du ønsker å fokusere på.

Bedre batteritid

Mini vil få mye lenger batteritid - inntil 1,5 timer lenger. På vanlig iPhone 13 er det 2,5 timer lenger batteritid enn før. Apple sier det skyldes mer effektive komponenter og større batteri.

Et rykte som definitivt slo til var at 64-gigabyteversjonen forsvinner. Nå starter lagringsplassen på 128 gigabyte. Relativt fornuftig gitt hvor mye mer folk bruker videofunksjonene på telefonene sine om dagen. En utgave av vanlig iPhone 13 med 1 TB lagring kom imidlertid ikke - for den vanlige modellen er maks størrelse 512 gigabyte.

– Vår mest Pro iPhone noensinne

Tim Cooks påstand er at iPhone aldri har vært mer Pro enn i versjon 13. Her oppgraderes rammen rundt fra aluminium til rustfritt stål i ulike farger.

iPhone 13 Pro og Pro Max har begge fått nye kamera. Det er fortsatt safirglass utenpå dem, og i likhet med de vanlige iPhone 13-modellene har batteritiden økt med inntil 2,5 timer.

Dessuten dukket den ryktede modellen med hele 1 terabyte lagring opp i Pro-utvalget. Hvis du trenger å lagre virkelig mye på eplemobilen din.

Eeendelig 120 hertz skjerm

Pro-telefonene har enda mer ytelse i GPU-en med en femte grafikkjerne - tidligere har prosessorene vært kliss like på tvers av iPhone-serien, så dette er nytt.

Endelig kommer ProMotion-skjermene til iPhone. Det betyr 120 hertz-oppdatering og langt mer behagelig visning av innhold. Hvis den ikke trenger mer kan skjermen gå ned i 30 hertz. Dette er egenskaper som andre telefoner helt ned i rundt 4000 kroner har hatt lenge - først i år kommer den altså til Apples dyreste telefoner. Apple har vært heftige på ytelse lenge, men her får vi koste på oss et velkommen etter. Rett nok har de hatt teknologien i iPad Pro i noen år.

Skjermen får dessuten vesentlig høyere lysstyrke enn i den vanlige modellen, med 1000 nits over det hele, der iPhone 13 hadde 800 nits.

Pro-kameraet har blitt nytt

Helt nytt zoom-kamera med 3x zoom-faktor. En helt ny ultrabred med 92 prosent bedre egenskaper i mørket. iPhone 13 Pro-modellene har begge de største vanlige bildebrikkene i Apples utvalg, noe som burde bety meget bra egenaksper i mørke.

Denne gangen har Apple også lagt til autofokus i ultravidvinkelen for å gi gode makrobilder. Denne egenskapen var det Huawei som var pionerer for to-tre år tilbake, og i Android-verdenen har dette vært vanlig i både telefoner fra Samsung og OnePlus en liten stund.

Alle de fire nye iPhone-modellene får nye iOS 15, med en rekke nye privatlivsfunksjoner og løsninger for innholdsdeling og FaceTime, for å nevne noe. Hvis du vil vite mer om det nye operativsystemet som også andre iPhoner vil oppdateres til har vi tatt en titt på de tidlige utgavene i denne artikkelen.

Prisene er som følger:

iPhone 13 mini - 128 GB: 8490 kroner

iPhone 13 mini - 256 GB: 9790 kroner

iPhone 13 mini - 512 GB: 12.090 kroner



iPhone 13 - 128 GB: 9790 kroner

iPhone 13 - 256 GB: 11.090 kroner

iPhone 13 - 512 GB: 13.390 kroner



iPhone 13 Pro - 128 GB: 12.290 kroner

iPhone 13 Pro - 256 GB: 13.590 kroner

iPhone 13 Pro - 512 GB: 15.890 kroner

iPhone 13 Pro - 1 TB: 18.190 kroner



iPhone 13 Pro Max - 128 GB: 13.490 kroner

iPhone 13 Pro Max - 256 GB: 14.790 kroner

iPhone 13 Pro Max - 512 GB: 17.090 kroner

iPhone 13 Pro Max -1 TB: 19.390 kroner

Apple iPhone 13 annonse Sjekk prisen

Les også Apple Watch Series 7 har nytt design