Sony kjøper spillselskapet bak originale Halo

Spillkrigen mellom Microsoft og Sony hardner til.

Bungie var det opprinnelige spillstudioet bak den legendariske Halo-serien - et spill som har prydet samtlige Xbox-generasjoner siden konsollens spede barndom for litt over 20 år siden. Nå er studioet kjøpt av Sony for heftige 3,6 milliarder dollar, eller 32 milliarder norske kroner.

Kjøpet kommer kun dager etter at Microsoft kjøpte Activision Blizzard for 68 milliarder dollar, med spill som Call of Duty, Diablo og World og Warcraft på merittlisten. I 2020 kjøpte de dessuten Zenimax Media som lager Fallout-serien og Elder Scrolls.

Halo følger riktig nok ikke med på Sonys kjøp - Microsofts underbruk 343 Studios har utviklet spillet siden 2010. Men den populære Destiny-serien er selskapets heteste tittel.

Activision og Bungie samarbeidet tidligere, men har siden 2019 jobbet hver for seg. Da Activision ble kjøpt opp av Microsoft var Seattle-selskapet tydelige på at de fortsatt ville fortsette å gjøre Call of Duty tilgjengelig på PlayStation. Og i samme leia sier også Sony at Bungie vil fortsette å publisere spill på flere plattformer fremover, samtidig som de likevel er tydelige på at de mener det er en god match for PlayStation-merkevaren.

PlayStation-bloggen melder at melder at verktøyene Bungie bruker for å utvikle spillene sine blir blant tingene Sony og PlayStation Studios får tilgang til ved oppkjøpet.

For Destiny-serien melder de spesielt at storoppdateringen The Witch Queen vil komme på tvers av plattformer den 22. februar, og at opplevelsen skal bli upåvirket av oppkjøpet. Altså ligger det fortsatt an til at Xbox- og PC-spillere vil få den samme støtten som har ligget i planene fra før oppkjøpet.

Spilltjenester og innholdskrig

De siste årene har det vært mange oppkjøp innenfor nettunderholdning, og spesielt selskapene bak strømmetjenester som Netflix og Disney+ har gravd dypt i lommene etter store serier og innholdsleverandører.

Med spilltjenester på nett for strømming og nedlasting av spill kan det se ut til at den samme «krigen» gjør seg gjeldende også der, ved at selskaper som Microsoft, Sony og Tencent samler opp store og kjente utviklerhus med viktige titler på slep.

Til tross for at påstandene så langt fra oppkjøperne har vært at spillene studioene lager fortsatt vil slippes på flere plattformer, ligger noe av spenningen i denne utviklingen i hvordan det vil gjennomføres og hvor lenge det vil vare. Det er for eksempel ikke selvsagt at nedlastbart innhold til et spill blir likt fordelt mellom plattformer, selv om spillet teknisk sett finnes for både Sony- og Microsoft-tjenester.

Forøvrig er det verdt å nevne at Elder Scrolls og Starfield, som er på Microsofts hender etter Zenimax-oppkjøpet, er bekreftet å bli Xbox-eksklusive.