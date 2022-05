Nytt «verstingkort» fra AMD

Tar opp kampen mot Nvidias toppkort.

Referanseutgaven av Radeon RX 6950 XT

AMD har lansert tre nye grafikkort i sin Radeon RX 6000-serie:

RX 6950 XT 16GB

RX 6750 XT 12GB

RX 6650 XT 8GB

De to førstnevnte skal leve side om side med dagens RX 6900 XT og RX 6700 XT, mens RX 6650 XT skal erstatte RX 6600 XT.

Alle de nye kortene kommer med noen hundre megahertz høyere klokkefrekvens for grafikkbrikken, samt raskere GDDR6-minne.

Med på kjøpet kommer imidlertid også litt høyere strømforbruk, på 20 til 35 watt mer enn dagens kort. Trolig vil vi dermed få se tredjepartsmodeller med enda kraftigere kjøleløsninger for å holde temperaturene i sjakk.

AMD er åpne om at ingen av kortene vil gi veldig store forbedringer i forhold til modellene som er tilgjengelige allerede, men lover at de vil være bedre alternativer for deg som uansett trenger et grafikkort nå.

Ifølge AMDs egne målinger ser det ut til at de nye kortene yter mellom 2 og 5 prosent høyere enn dagens kort. «Verstingkortet», RX 6950 XT, skal også kunne hevde seg mot Nvidias RTX 3090 og RTX 3090 Ti i flere titler, ifølge selskapet.

Det er imidlertid uten teknikker som strålesporing aktivert. Strålesporing er et område Nvidia enda leder an på.

Skal gi mest ytelse for pengene

AMDs største fortrinn skal ifølge dem selv være generell ytelse og pris.

Med prispunkter fra 400 dollar for RX 6650 XT, 550 dollar for RX 6750 XT og 1100 dollar for RX 6950 XT mener selskapet at deres kort gir deg mer ytelse for pengene enn konkurrentene fra Nvidia.

Det gjenstår likevel å se hva de reelle prisene ender opp som ute i butikk, både nå og i ukene og månedene fremover.

De nye kortene skal allerede være tilgjengelige. Her i Norge får vi ikke AMDs referansedesign, men både Asus, Gigabyte, MSI, Sapphire og XFX er blant produsentene som tilbyr kort fra AMDs siste serie her til lands.

Sammen med annonseringen av de nye kortene «teaset» også AMD sin oppdaterte FSR-teknologi, kalt FSR 2.0 Denne skal konkurrere direkte mot Nvidias mer kjente DLSS-teknologi som oppskalerer bildet ved hjelp av kunstig intelligens så du får høyere bildeflyt uten nevneverdig tap av bildekvalitet. Flere detaljer om FSR 2.0 loves snart.

FSR 2.0 i aksjon i Deathloop.

«Ventepølser»

Også konkurrenten Nvidia lanserte tidligere i år et oppdatert kort kalt RTX 3080 12GB. Dette fikk to gigabyte mer minne enn det originale RTX 3080 fra høsten 2020 for å egne seg enda bedre for 4K-spilling. I tillegg fikk det flere grafikkjerner og høyere minnebåndbredde.

De virkelige nye generasjonene med grafikkort fra AMD og Nvidia ventes å bli annonsert sent i høst eller i vinter. Da skal AMD etter planen være klare med kort i RX 7000-serien basert på en ny RDNA3-arkitektur, mens Nvidia vil lansere kort i RTX 40-serien basert på sin kommende Ada Lovelace-arkitektur.

Begge seriene ventes å gi solide og merkbare ytelsesløft, benytte seg av mer moderne produksjonsteknikker og støtte nye standarder.