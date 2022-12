NAF advarer mot «vektfelle» når du kjøper brukt elbil

– Mange får seg en overraskelse.

Bruktmarkedet florerer blant annet av brukte Tesla Model 3-er. NAF råder til å kontrollsjekke vekt og nyttelast på bruktbilen før du kjøper. Kamera Hanne Hattrem, VG

Enten du skal kjøpe eller selge en brukt elbil, kan du fremover få deg en kjedelig åpenbaring når det nye vognkortet skal produseres. Det sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

– Mange får seg en overraskelse når de skal selge bilen og oppdager at bilens vekt har endret seg fra bilen var ny, sier han til Tek.no.

Ny standard

Det har nemlig skjedd endringer i hvordan bilenes vekt beregnes. Tidligere tok man ikke høyde for bilens eventuelle ekstrautstyr i beregningen av egenvekten - og det aller meste av ekstrautstyr er av typen som øker bilens vekt.

Dette har nå endret seg, og Statens vegvesen registrerer nye biler med den faktiske vekten ut fra utstyret bilen har. Det kan fort være snakk om 100 kilo mindre nyttelast enn du trodde, påpeker Sødal.

– Det er to vekter som bestemmer hvor mye last du kan ha med. Bilens totalvekt og egenvekten. Hvor mye last du kan ha med er totalvekten minus egenvekten. Dette kalles nyttelast, fortsetter han.

Om du kjører med mer last enn tillatt og blir stoppet (og mot formodning veid), vil du i utgangspunktet kun bli bedt om å tømme bilen for tilstrekkelig med last til å kunne kjøre videre lovlig.

Kjører du med mer enn 30 prosent overlast - eventuelt med over 500 kg mer enn tillatt totalvekt - kan du få bot. Boten er på 3000 kroner.

– Er du involvert i en ulykke og etterforskningen viser at bilen din hadde for mye last, kan det bli avvkorting på forsikringen. Bilens maksimalt tillatte totalvekt er satt av en grunn. Bremser, hjuloppheng og lignende er montert basert på å tåle den vekten, så det å kjøre med overlast påvirker kjøreegenskapene til bilen. Overlast går rett og slett utover trafikksikkerheten, sier Sødal.

Nils Sødal i NAF ber folk være oppmerksom på endringer i vekt i vognkortet når de kjøper bruktbil. Kamera NAF

Den nye standarden for egenvekt - såkalt Certificate of Conformity - registrerer hver enkelt bil med vekt etter hvor mye fabrikkmontert utstyr den har. Statens vegvesen tok i bruk standarden for rundt ett år siden, men de har ikke sendt ut nye vognkort. For mange vil derfor den «nye» nyttelasten kunne dukke opp på det nye vognkortet som lages ved eierskifte.

Om du skal kjøpe en bruktbil og vet registreringsnummeret kan du gå inn på vegvesenets nettsider og sjekke alle data om bilen. Her finner du også opplysninger om egenvekt og nyttelast. Nyttelasten er tillatt totalvekt minus bilens egenvekt og 75 kg fører. Tallene er for øvrig fra en Tesla Model 3. Kamera Skjermdump vegvesen.no

Dette bekrefter også Statens vegvesen overfor Tek.no.

– Egenvekten for et typegodkjent kjøretøy sendes inn av importør ved innmelding av kjøretøyet for registrering. Opprinnelig var dette vekt i kjøreklar stand, men fra 2019 ble det bestemt at kjøretøyets oppgitte faktiske vekt skulle sendes inn. Endringen medførte likevel ikke at opplysningene i vognkortet ble endret. Vognkortet opplyste fortsatt om vekten i kjøreklar stand. Endringer i opplysninger i vognkortet ble først foretatt oktober 2021, skriver overingeniør Kjell-Erik Stensby i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i vegvesenet i en e-post.

– Vekten for kjøretøy registrert i perioden 2019 til oktober 2021 og hvor det er avvik mellom vekt i kjøreklar stand og faktisk egenvekt vil derfor ved eierskifte eller bestilling av nytt vognkort endres til de opplysninger som er innsendt. Dette medfører at opplysninger i vognkortet blir mer korrekt. Endringen i vognkortet får ikke noen avgiftsmessige konsekvenser, påpeker han.

Nye Hyundai Ioniq 6 er blant bilene som har noe begrenset nyttelast. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ditt ansvar

Veldig få kjøper elbiler med laveste utstyrsnivå og de smaleste dekkene, Dermed vil også de fleste biler få ny egenvekt og lavere nyttelast, påpeker Sødal.

– En relativt normalt utstyrt Hyundai Ioniq 5 vil for eksempel få redusert nyttelasten fra 445 til 365 kilo, sier Sødal.

Og selger du en brukt elbil er det ditt ansvar at du oppgir korrekt informasjon. Du er ansvarlig i to år etter salget. Det er derfor viktig at du sjekker hva vekten er før du legger elbilen ut for salg, påpeker NAF-rådgiveren.

– Dette gjør du enkelt ved å logge inn på vegvesen.no. Vær likevel oppmerksom på at det ikke er sikkert vegvesenet har oppdatert vektene på din bil enda. Så en tur på en vekt kan være lurt for å være helt sikker, sier Sødal.

Veier ofte mer enn i vognkortet

Akkurat det med kontrollveiing er også et element Elbilforeningens testansvarlig Ståle Frydenlund fremhever, og han sier de har en målsetning om å kontrollveie så mange testbiler som mulig ved hjelp av vektene på trafikkstasjonene.

– Stort sett veier alltid bilene mer enn det som står oppgitt i vognkortet. Det er et faktum at større hjul (fort 20–25 kilo), hengerfeste, komfortseter, panoramatak (20–30 kilo eller mer på en stor bil) og avanserte lydsystemer (en subwoofer veier fort 5–10 kilo, ekstra høyttalere bidrar og) betyr ekstra vekt, skriver han i en epost.

Frydenlund legger ved noen tall fra deres veiinger. En ID. Buzz Pro veide eksempelvis inn på 2520 kilo - 49 kilo mer enn det som er oppgitt i vognkortet. En Tesla Model Y Performance la på 37 kilo, mens vektnålen stoppet på 1710 kilo for Renault Mègane E-Tech i utstyrsversjon Iconic - hele 74 kg mer enn hva vognkortet tilsier.

Testansvarlig Ståle Frydenlund i Elbilforeningen sier deres kontrollveiinger gjerne viser at bilene er tyngre enn det som står i vognkortet. Kamera Elbilforeningen

Frydenlund anbefaler å tenke over hvor mye last du trenger å ha med i bilen i tillegg til passasjerer, og ikke minst å kontrollmåle bilen din eller bilen du vurderer på en trafikkstasjon.

– Mange vil klare seg fint med nyttelast på 400 kilo, men dersom det ofte sitter mange velvoksne i bilen blir det fort snaut med bagasjeplass. Når du vet hva bilen veier, må du forholde deg til differansen mellom dette tallet og oppgitt totalvekt (typegodkjent) i vognkortet. Totavekt har først og fremst betydning for familier som jevnlig pakker bilen for helgetur. Da er det avgjørende hvor mye far, mor og barn veier.

Slik regner du nyttelast

I Elbilforeningens eksempel veier de to voksne henholdsvis 80 og 65 kg, i tillegg til tre barn på 20, 30 og 40. Og vanlig måte å oppgi bilens egenvekt på er inkludert 75 kg fører.

– Om vi går ut fra at far, for enkelhets skyld, kjører bilen, er 5 kg av nyttelastmarginen brukt. Om bilen da for eksempel har en nyttelast på 450 kg, er det 445 kg igjen. 155 kg går til resten av passasjerene, som gir rom for 290 kg bagasje. Det bør holde for de fleste, også dersom man benytter seg av takboks med typisk maksvekt på 75–80 kg.

– Det stiller seg imidlertid vesentlig annerledes dersom bilen lastes med fem solide voksne på 90 kg. Da går føreren rett på nyttelastmarginen med 15 kg, med 435 kg gjenstående. Passasjerene veier 360 kg, som gir en bagasjemargin på 75 kilo. Det er ikke mer enn 15 kilo per person, sier Frydenlund.

Kias EV6 i GT-Line-versjon kan ha litt for begrenset nyttelast for enkelte familier. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

NAF anbefaler en bil med minst 480 kilo nyttelast for en familie på fire. Mange av dagens nye elbiler er et godt stykke unna det, påpeker Nils Sødal. Han legger ved følgende liste med eksempler:

Tesla Model 3 Long Range AWD: 313 kilo

Hyundai IONIQ 6 Long Range AWD: 350 kilo

Hyundai IONIQ5: 365 kilo

Subaru Solterra: 365 kilo

Volkswagen ID.4 Pro: 370 kilo

MG ZS EV: 375 kilo

Polestar 2 Standard Range Single Motor: 375 kilo

Volvo C40 Twin: 375 kilo

MG Marvel R 4WD: 378 kilo

Tesla Model Y Standard Range: 387 kilo

Kia EV6 GT Line AWD: 392 kilo

Sødal oppfordrer bilselgere til å være åpne om nyttelast.

– Et romslig bagasjerom betyr ikke at det kan fylles opp om grensen for hvor mye last som er lov er lav, sier han.