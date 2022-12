Her er nye Hyundai Kona

Selskapets populære elbil vokser i størrelse.

Hyundai Kona får nytt design og vokser i alle retninger. Kamera Hyundai

Hyundai viser nå frem sin nye utgave av Hyundai Kona. En modell som i dagens form er å finne i et solid antall på norske veier, nærmere bestemt rundt 20.000. Enn så lenge vil ikke selskapet avsløre alle spesifikasjoner, men kan fortelle at den nye versjonen vil bli større.

Den nye versjonen av Kona skal lanseres i 2023, og vil globalt komme i flere utgaver. Men i Norge er det kun den elektriske utgaven av bilen som vil bli tilgjengelig.

Blir større

Den nye utgaven av KONA vil fortsatt være i «Golf»-klassen hva gjelder størrelse. Og vil fortsatt være en kompakt SUV. Men den kommende utgaven loves å bli noe større enn dagens alternativ.

For ifølge pressemeldingen så skal bilen bli 150 millimeter lengre, hvilket betyr at totalen stopper på 4355 millimeter. I tillegg vil bilens bredde også økes slik at den blir 25 millimeter bredere. Og akselavstanden vokser med 60 millimeter.

Kamera Hyundai

Ny front

Ser man på bildene av den kommende versjonen, ser man raskt at fronten på bilen blir annerledes. Og det er først og fremst lyset som skiller seg ut fra dagens variant.

Den nye modellen vil få det Hyundai kaller Pixelated Seamless Horizon Lamp. Altså en lysstripe som strekker seg på tvers av hele fronten til bilen.

Sammen med det nye lyset vil du også blant annet få elementer som kraftige hjulbuer som bidrar til designen. Bilen skal også leveres med 19 tommers lettmetallfelger i det selskapet kaller pikseldesign.

Kamera Hyundai

Nytt interiør

På et av bildene får man også se interiøret. Og siden bilen altså har blitt større i lengde, og har fått større akselavstand, skal dette komme plassen inne i bilen til gode.

Blant annet skal plassen i baksetet ha blitt økt, mye takket være et mer moderne setedesign – skal vi tro det koreanske selskapet.

Samtidig så endres utseendet på skjermen(e) i bilen. Den nye versjonen vil bli levert med to skjermer på 12,3 tommer, som er plassert sømløst ved siden av hverandre slik at de ser ut som en og samme enhet - slik vi også har sett i både Ioniq 5 og Ioniq 6.

Den nye versjonen skal etter planen lanseres i 2023, og da vil vi tro Hyundai vil avsløre andre detaljer om bilen, som blant annet pris og hvor lang kjørelengde du kan forvente.

Får den Niro-spesifikasjoner?

Skal vi gjette vil vi tro Hyundai har benyttet seg av den samme drivlinja og det samme batteriet som i søstermodellen Kia Niro EV, som ble lansert i ny versjon tidligere i år.

Den har et batteri på 64,8 kilowattimer (opp fra 64 kWh tidligere) og en rekkevidde på rundt 460 kilometer etter WLTP. Motoren yter 204 hestekrefter og 255 Nm moment. Niro har også mulighet til å trekke 750 kg tilhenger, som var opp fra bare 300 kg på den tidligere modellen.