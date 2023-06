Nkom mener du betaler for mye for internett

Varsler endringer for å øke konkurransen.

Nkom ønsker å forandre bredbåndssituasjonen i Norge ved å tvinge nettverkseiere til å åpne for andre. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener at forbrukerne betaler for mye for internett, og varsler nå at de vil gjøre endringer for å gi forbrukerne flere muligheter og færre monopolsituasjoner.

Nkom skal ha gjennomført nye analyser av bredbåndsmarkedet og avdekket det de beskriver som lav konkurranse og begrensede valgmuligheter for forbrukerne. Direktør for Nkom, Pål Wien Espen, uttrykker bekymring for situasjonen i en fersk pressemelding.

– Når det er liten konkurranse om kundene, fører det til høyere priser og sannsynligvis dårligere tilbud.

Vil pålegge aktører å åpne opp nettverk

Analysen peker på at nedleggelsen av Telenors landsdekkende kobbernettverk har skapt ulikheter i konkurransesituasjonen rundt om i landet. Nkom mener at enkeltaktører har for stor makt i flere regioner, hvilket begrenser bredbåndskundenes valgmuligheter.

Nkom har derfor besluttet at de ønsker å pålegge aktører å åpne sine nettverk for andre bredbåndsleverandører.

– Vi har gått fra å se Norge som ett nasjonalt marked til nå å bestå av 22 regionale markeder. For 12 av disse markedene peker Nkom på selskaper som har en sterk markedsstilling, og som da ligger an til å måtte åpne sine nett for konkurrenter, forklarer Espen.

Det minner om situasjonen i mobilmarkedet, hvor Telenor eksempelvis har en slik «sterk markedsstilling» og er pålagt å tilby grossisttjenester til andre mobiloperatører.

– I 10 regionale bredbåndsmarkeder peker vi ikke på selskaper med sterk markedsstilling, og vil derfor ikke pålegge tilgangsplikt her. Vi mener likevel at konkurransen vil øke også her.

Disse selskapene har sterk markedsstilling i 12 markeder:

Telenor (Kystkommunene i Vestfold og Telemark, Kysten fra Kragerø til Kristiansand, Bergensområdet, Trøndelagskysten)​

Viken Fiber (Drammensområdet)​

Eidsiva Bredbånd (Innlandet)​

Altifiber (Indre Agder og Dalane)​

Lyse Fiber (Stavangerområdet)​

Haugaland Kraft Fiber (Sunnhordland og Haugalandet)​

Enivest (Sunnfjord og Nordfjord)​

NTE Telekom (Nordlige del av Trøndelag)​

Signal Bredbånd (Sørlige og midtre del av Nordland)​

Forbrukerrådet har tidligere kritisert bredbåndssituasjonen

For knappe to år siden var Forbrukerrådet ute og kritiserte den samme situasjonen som Nkom nå ønsker å forandre på.

Den gang uttalte fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad at de ønsket at Stortinget skulle se på prisene og betingelsene Telenor kunne sette for å slippe andre til i deres infrastruktur. Dette på bakgrunn av deres markedsposisjon.

– Det ville gitt mer konkurranse i flere lokale og regionale monopoler, sier Myrstad, som mener det ikke kan være slik at vi for alltid er bundet til den som først la fiberen i grøfta.

15. juni 2023, 11:04

