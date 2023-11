Nye Call of Duty krever enormt mye lagringsplass

– Dette er helt latterlig.

Et av månedens mest etterlengtede spill er Call of Duty: Modern Warfare III. Når det slippes 10. november er det mulig du får deg en overraskelse:

Spillet kan angivelig kreve inntil 235 GB plass på konsoller, eller 213 GB på PC dersom du installerer alle de ulike modusene det tilbyr. Spillet krever også en SSD, melder TweakTown.

Har du en Xbox Series S vil spillet altså bruke over 60 prosent av den totale lagringskapasiteten på spillkonsollen.

På Reddit spøker COD-fansen nå om at utvikleren på dette tidspunktet kunne solgt spillet på en egen SSD. Enkelte frykter også hvor mye plass spillet vil kreve etter hvert som det får oppdateringer, med flere kart, våpen og lignende etter lansering.

Andre Redditbrukere er enda mer frustrerte:

- Dette er helt latterlig, skriver Reddit-brukeren Freyzi, som er glad han ikke lenger spiller CoD-serien.

– De vil virkelig ikke at du skal ha plass til andre spill, skriver Sunderwire.

Brukeren «Brophious» sender et stikk til utviklerens enorme fokus på mikrotransaksjoner:

– «Hør her, vi trenger all den dataen for de høyoppløste «skinsene» du kan kjøpe! Vi får betalt per piksel, ikke for å fikse problemer med komprimeringen vår!».

Installer det du trenger

Heldigvis krever den rene flerspilleropplevelsen, som ikke inkluderer kampanjen «Warzone», «DMZ» eller «Zombies»-modusene, bare rundt 80 GB. I alle fall uten høyoppløste teksturer.

Kampanjen, som til tross for at den bare skal ta omtrent 5 timer å spille gjennom, tar på sin side opp inntil 140 GB diskplass. Det er ganske friskt.

Etter at spillet først er lastet ned og installert melder likevel utvikleren at spillet vil ta opp litt mindre plass.

Modern Warfare III lover forøvrig en fortsettelse av enspillerkampanjen fra forgjengeren, oppussede versjoner av alle flerspillerkartene fra originale Modern Warfare 2, samt muligheten til å stemme over hvilke kart som skal spilles igjen.

Flere vil slite uten å oppgradere

CoD stiller seg uansett i rekken av spill som stiller generelt høyere krav til lagringsplass den siste tiden. Titler som Microsoft Flight Simulator kan ta opp over 300 GB med diskplass, men til sitt forsvar inneholder det i praksis teksturer for hele planeten. Også spill som ARK: Survival Evolved kan kreve over 250 GB, og de aller fleste «AAA»-titler krever nå mellom 100 og 200 GB.

Samtidig blir det stadig oftere et krav at spill må installeres på en rask SSD heller enn en treg men mye rimeligere «snurreharddisk».

Mange PC-spillere – og særlig de med en spillbærbar – har fortsatt en SSD på under 512 GB. Konsoller som Xbox Series S har på sin side kun 364 GB tilgjengelig for spillagring. Det betyr at CoD-spillere med en Series S kanskje bare får plass til dette, samt ett annet spill på konsollen. Trolig er dette grunnen til at Microsoft nylig lanserte en ny, sort Series S med dobbelt så mye lagringsplass.

Håndholdte spillmaskiner, som Asus ROG Ally har også bare 512 GB lagringsplass totalt, og rivalen Steam Deck mellom 64 og 512 GB. Disse kan heldigvis utvides med minnekort.

Det at spill eser ut på denne måten er ikke bare dårlig nytt. Grunnen er jo at de har fått flere mer detaljerte teksturer, som sikrer at spillene tar seg bedre ut på 4K-skjermen din, eller større verdener å utforske.