Nå får du pengene tilbake for alle Stadia-kjøp du har gjort

Utbetalingen har startet.

Kamera Google Stadia

Niklas Plikk og Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Googles spilltjeneste Stadia skal legges ned. Den 18. januar 2023 forsvinner alt, og alle spillere vil miste tilgang til hele spillbiblioteket sitt.

Som et plaster på såret skal selskapet betale tilbake alle penger brukere har betalt for innhold og fysiske produkter fra tjenesten.

Fra og med onsdag denne uken skal utbetalingene ha begynt, og kanskje har du allerede fått penger inn på konto.

Dette er Stadia-kjøpene som refunderes:

Spillkjøp

Spilltillegg og utvidelsespakker

Stadia-kontroller

Founder Edition-kjøp

Premiere Edition-kjøp

Play and Watch-pakke med Google TV

Her kan det altså være flere tusenlapper å innkassere for alle som har kjøpt et par Stadiakontrollere og noen spill.

Det eneste som ikke refunderes er abonnementskostnaden for Stadia Pro. Har du abonnert på Stadia Pro siden lanseringen vil du altså fortsatt være noen tusenlapper i minus.

Hvor mye får du tilbake?

Hvis du ikke bare vil vente på at pengene ramler inn på kontoen din, kan du sjekke hvor mye du får tilbake ved å gå til følgende nettsteder:

Gå til https://store.google.com/orderhistory i nettleseren din Legg sammen alle Stadia-relaterte kjøp (Sjekk listen over) Gå til https://stadia.google.com/settings/payments. Legg sammen alle kjøp (bortsett fra Pro-abonnementet)

Totalen bør være det samme som Google betaler tilbake.

Google sender ut e-poster i disse dager til alle rammede brukere med informasjon om tilbakebetalingen, så hold utkikk i innboksen.

Tok aldri av

For de som virkelig har fordypet seg i spillstrømmemarkedet kom det neppe som noen stor overraskelse at Stadia skal legges ned. For selv om Stadia stadig har blitt litt og litt bedre etter en noe haltende start, har tjenesten heller aldri virkelig tatt av.

Allerede rett ut av startblokken fikk Google hard konkurranse fra de allerede etablerte aktørene. Først kuttet Sony kraftig i abonnementsprisen på Playstation Now, og deretter fulgte Microsoft opp med å innlemme xCloud i Xbox Game Pass.

Og selv om Google kanskje opprinnelig hadde et ønske om å lage Stadia-eksklusive spill, ga de snart opp de planene. Men da var det jo heller ingen grunn til å velge denne plattformen fremfor noen av de andre.

Dessverre hjalp det derfor heller ikke at Google Stadia leverte den soleklart beste bilde- og lydkvaliteten i fjorårets test av spillstrømmetjenester.