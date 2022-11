Tegn til bedring i bilmarkedet: «Full gass» siste uken i oktober

Skodas Enyaq, her i coupé-versjon, var Norges nest mest registrerte bil i oktober, bare slått av konsernsøster Volkswagen ID.4.

12.558 nye personbiler ble registrert i oktober, 8,5 prosent flere enn i samme måned i fjor og bare den andre måneden i år hvor tallene har vært høyere enn i fjor.

Spesielt var det den siste leveringsuken i måneden som dro opp tallene, melder Opplysningsrådet for veitrafikken - med det de kaller «full gass» i bilmarkedet.

– Det er all grunn til å tro at bilbransjen jobber svært hardt for å få opp utleveringstallene før årsskiftet. Mange nybilkjøpere har nok vært ekstra glade i slutten av oktober, for en stor del av utleveringene nå er biler som det ble inngått kontrakt på for mange måneder siden, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

ID.4 mest utlevert

Volkswagen ID.4 ble den mest registrerte bilen i oktober, foran konsernsøster Skoda Enyaq. Deretter fulgte Toyota Yaris, BMW iX og Volvo C40.

Fortsatt ligger tallene for 2022 som helhet langt under fjorårstallene, nærmere bestemt 17,9 prosent lavere. Om registreringstallene skal overgå fjorårets rekordtall må vi i snitt ha mer enn 30.000 nybilregistreringer i hver av de to gjenstående månedene, tall som nok er svært usannsynlige.

Dette var de mest registrerte bilene i oktober:

Oktober 2022 Januar-oktober Volkswagen ID.4 1014 8376 Skoda Enyaq 751 5475 Toyota Yaris/Yaris Cross 589 3140 BMW iX 566 4167 Volvo C40 536 1842 Volkswagen ID.3 473 1716 Audi e-tron 423 3234 Volvo XC40 403 2671 Audi Q4 e-tron 387 3559 Polestar 2 326 3060 Nissan Leaf 304 2276 Hyundai Ioniq 5 298 3567 Mercedes-Benz EQC 280 1652 BMW i4 271 1501 Toyota BZ4X 262 309 Toyota RAV4 228 3102 BMW iX3 193 1057 Hyundai Kona 193 2274 Mercedes-Benz EQB 190 975 Toyota Corolla 189 1222

Som du kanskje ser i tabellen dukket også Toyotas BZ4X for alvor opp i registreringsstatistikkene i oktober, etter at Toyota lenge måtte avvente en løsning på problemet med at hjulene kunne falle av.

NY: Toyota BZ4X.

Tesla glimret på sin side med sitt fravær, med 47 Model Y i løpet av måneden - nok til en 53.-plass. Bare fire nye Model 3 ble utlevert i oktober, en sterk kontrast til september, da en av fire nybiler på det norske markedet var en Tesla. Tesla har som kjent hatt en leveringsrytme hvor de leverer flest biler i månedene som ender et kvartal, og ditto færre biler i øvrige måneder.

Totalt ble elbilandelen på 77,5 prosent, opp fra 70,1 prosent i samme måned i fjor. 2,1 prosent hadde kun bensinmotor, 3,7 prosent kun dieselmotor og 16,7 prosent var ulike hybrider. Spesielt har ladbare hybrider hatt et stort fall i år, med ned 62,7 prosent for ladbare bensinhybrider og 65,2 prosent for ladbare dieselhybrider.

Antall elbiler er omtrent på nivå med i fjor, men andelen er altså større på grunn av lavere antall registreringer totalt.

Totalt for året er det fortsatt Tesla Model Y som er mest utlevert, men Volkswagen ID.4 tok et lite jafs i oktober. Cirka 1250 biler skiller de to nå. Ellers er det nesten bare elbiler på topplistene, kun med unntak av Toyota RAV4 og Yaris.

Januar - oktober 2022 Tesla Model Y 9620 Volkswagen ID.4 8376 Skoda Enyaq 5475 BMW iX 4167 Hyundai Ioniq 5 3567 Audi Q4 e-tron 3559 Audi e-tron 3234 Toyota Yaris/Yaris Cross 3140 Toyota RAV4 3102 Polestar 2 3060 Tesla Model 3 3038 Ford Mustang Mach-E 2795 Volvo XC40 2671 Nissan Leaf 2276 Hyundai Kona 2274 Kia EV6 1880 Volvo C40 1842 Volkswagen ID.3 1716 Mercedes-Benz EQC 1652 BYD Tang 1563

På merkenivå er det imidlertid Volkswagen som leder, med 13.844 biler, foran Teslas 12.672. Der følger Toyota med 9230 biler, BMW med 8245 og Audi med 7246.

Av de 20 største merkene i Norge er det imidlertid bare Hyundai, Kia og BYD som kan vise til vekst i år sammenliknet med samme periode i fjor. Alle andre har levert ut færre biler, med Toyota, Volvo og Ford som de merkene med størst nedgang.

Stor aktivitet er det imidlertid i bruktmarkedet, selv om antallet eierskifter ligger 3,8 prosent bak samme periode i 2021. 432.615 biler hadde skiftet eier ved utgangen av oktober, og som VG kunne melde tirsdag ligger snittprisene på enkelte bruktmodeller langt over hva de gjorde tidligere.

Antallet eierskifter er høyere enn ventet når man ser på førstegangsregistreringene i år, ifølge Solberg Thorsen i OFV.

– Det forteller noe om at behovet for bil er stort. Mange har solgt den gamle bilen de hadde, og byttet den ut med en nyere bruktbil.