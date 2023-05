Google dropper passordet - åpner for «passkeys»

Slik kan en passordløs innloggingsopplevelse se ut. Kamera FIDO

Anders Brattensborg Smedsrud 4. mai 2023, 08:21

Den passordløse hverdagen, hvor hver av oss slipper å huske flere titalls eller kanskje et hundretalls ulike kombinasjoner av tegn og tall, rykker stadig nærmere.

Nå ruller nemlig Google ut passordløs pålogging for alle sine tjenester som bruker en Google-konto.

Tilgangsnøkkel: Neste generasjon passord

I stedet for et vanlig passord, eller styret med tofaktorautentisering der du bruker en tilleggskode fra SMS eller en mobilapp også, kan du nå bruke det som heter «passkeys», eller tilgangsnøkkel.

I praksis lar dette deg logge på tjenester bare ved hjelp av fingeravtrykk eller kamera. Enten via PC-en eller mobilen din.

Slik ser det ut når du bruker telefonen din til å autentisere deg for en nettside fra PC-en som har tatt i bruk tilgangsnøkkel. Kamera Google

Du kan bytte fra passord til en tilgangsnøkkel på Google-kontoen din her.

Du kan se på en slik tilgangsnøkkel som neste generasjon passord, som du ikke trenger å huske eller skrive inn noe sted selv.

Det at de ikke kan skrives ned eller utilsiktet fortelles til uvedkommende mener Google vil redusere sjansen for at folk bli svindlet eller hacket.

Når du logger på en Google-tjeneste med mobilen eller PC-en din, vil den sjekke at du er du ved å skanne fingeravtrykket eller ansiktet ditt. Akkurat som når du åpner mobilen din i dag. Forskjellen her er at den også overfører en unik nøkkel – som er en kombinasjon av tegn du ikke får se – til tjenesten som forteller hvem som vil logge inn og at innloggingen er godkjent.

Sikrere enn passord

De unike nøklene må settes opp én gang per tjeneste fra en enhet du kan bruke biometri på, men når det er gjort slipper du å tenke på dem igjen. Tilgangsnøkler kan nemlig synkroniseres mellom ulike enheter via Google-kontoer – eller for eksempel iCloud-nøkkelringen om du har flere Apple-dingser.

Informasjon om biometri, som kan være fingeravtrykk eller ansiktet ditt, deles aldri med Google eller andre tjenester der du bruker tilgangsnøkler for å logge inn.

Tilgangsnøkler kan også brukes for å logge deg inn fra andres enheter, men da uten at enheten lagrer informasjonen til neste gang, slik at det blir mer som en engangsgodkjenning frem til du logger ut.

Samarbeid mellom teknologikjemper

Tilgangsnøkler er utviklet av det som kaller seg for FIDO-alliansen, det blant annet de store selskapene Google, Microsoft og Apple er med for å pushe nye, smidigere og sikrere innloggingsløsninger som fungerer på tvers av enheter og plattformer.

Det at de store teknologiselskapene er med, vil på sikt føre til at hele økosystemet av operativsystem på PC og mobil, samt nettlesere som Chrome, Safari og Edge, støtter tilgangsnøklene.

Google melder for øvrig at de fortsatt vil støtte vanlig passord i lang tid fremover, ettersom ikke alle PC-er eller mobiler støtter tilgangsnøkler enda.

