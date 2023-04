Ellevilt Tesla-salg i mars: Knuste tidligere rekord

Tesla Model Y har fått en voldsom salgsboost etter priskuttet i januar. I mars ble den gamle leveringsrekorden fra 2019 slått, og det med god margin. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tesla smadret rekorden for bilregistreringer på en måned i mars, med 7445 leverte biler - mer enn de fleste bilmodeller registreres på et helt år. Dermed økte de sin egen rekord fra mars 2019, da de leverte 5315 Model 3.

Denne gang var det Model Y som satte rekord, høyst sannsynlig i stor grad takket være det voldsomme priskuttet Tesla gjorde i januar.

Også Toyota og Volvo hadde gode måneder for henholdsvis bZ4X og XC40. 1076 nye bZ4X ble registrert, mens XC40 fulgte hakk i hæl med 933 biler.

Elbilversjonen av Volvos XC40 har blitt oppdatert med blant annet økt rekkevidde. Det har tilsynelatende fått fart på salget. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ny elbilrekord

Det voldsomme Tesla-salget gjorde også at det ble ny rekord for elbilandelen - 86,8 prosent - opp fra 86,1 prosent i samme måned i fjor.

Andelen nye bensinbiler satte også rekord, men med motsatt fortegn: Bare én prosent av nybilene hadde bensinmotor, som er det laveste tallet vi noen gang har sett i det norske bilmarkedet.

– Hvem hadde trodd at bildet skulle se slik ut for bare få år siden? Salget av nye rene diesel- og bensinbiler er trolig i ferd med å bli historie i Norge. Samtidig var andelen bensinhybrider og ladbare bensinhybrider i mars på ti prosent, som viser at ikke alle er klare for elbil riktig ennå, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu sier hun frykter at rekorden er kunstig høy.

– Vi gikk inn i et svært usikkert elbilår der moms og vektavgift ble innført samtidig med renteøkning og inflasjon. Det ga grunn til bekymring.

Bu peker på at elbilandelen bør være godt over 90 prosent i 2023 for at Norge skal være i rute til å nå målet om 100 prosent nullutslipp i nybilsalget i 2025.

– Vi er spent på om elbilandelen kommer seg høyt nok utover året, sier Christina Bu.

Ketchupeffekt i markedet

Marsmåneden ga generelt også en solid økning i registreringstallene, etter at både januar og februar bar tydelig preg av at «alle» registrerte det remmer og tøy kunne holde i desember for å unngå bilavgiftene som inntrådte fra nyttår.

19.366 nye personbiler ble registrert i mars, som var ny rekord for måneden.

Det brakte totaltallet for første kvartal opp i 28.665 biler. Det var likevel 11,4 prosent færre enn i samme kvartal i fjor.

– Alt i alt ser det ut til at takten i antall nybilregistreringer er i ferd med å normaliseres etter første kvartal. Men vi må trolig nedjustere prognosen for 2023 som var på 154.000 førstegangsregistrerte nye personbiler. Hvor mye får vi se litt senere i år, sier Solberg Thorsen.

Dette var de mest solgte bilene i mars:

Mars 2023 Januar-mars Tesla Model Y 7445 8717 Toyota bZ4X 1076 1737 Volvo XC40 933 1406 Volkswagen ID.4 675 1372 Volkswagen ID.3 603 1248 Tesla Model 3 454 727 Nissan Leaf 434 579 Ford Mustang Mach-E 413 487 Skoda Enyaq 360 730 Peugeot e-208 335 367 Toyota Yaris Cross 291 530 Toyota Corolla Cross 266 402 Audi Q4 e-tron 257 483 Hyundai Kona electric 257 412 Nissan Ariya 242 304 BMW iX1 232 322 Toyota Yaris 227 331 Mercedes-Benz EQA 223 314 BMW i4 M50 220 277 Toyota RAV4 216 336 Åpne fullskjerm Mer +

Bruktmarkedet er også fortsatt relativt hett, med over 120.000 eierskifter - en liten økning fra samme periode i fjor. Av disse var rundt én av seks en elbil, med 21.610 eierskifter.

– Økonomisk usikkerhet og pris- og renteøkninger gjør økonomien utfordrende for mange. Kanskje venter mange med å kjøpe eller bestille ny bil, og velger i stedet en brukt, sier Solberg Thorsen.

Tesla hadde en markedsandel på 33,1 prosent de første tre månedene av året, med totalt 9474 nye biler. Av disse var 8718 Model Y, og Tesla satte også rekord for flest registreringer på et bilmerke i løpet av en måned.

Nest størst så langt i år er Toyota, med 3894 biler. Deretter følger Volkswagen (3489), Volvo (2169) og Skoda (1046).