Google kutter ut «gjestemodus» for Chromecast

De tidligere generasjonene av Googles Chromecast hadde en gjestemodus som lot «hvem som helst» koble seg til uten at du måtte dele wifi-passordet ditt med dem. Nå er denne tatt bort. Kamera Marcio Jose Sanchez / AP / NTB

Google har i det stille fjernet muligheten til å «caste» innhold til en Chromecast i nærheten uten å koble til samme wifi-nett - såkalt gjestemodus. Det melder 9to5Google.

Gjestemodusen ble først lansert i 2014, og benyttet av det som den gang var ganske finurlig teknologi.

Chromecast-dingsen startet med å sende ut bluetooth- og wifi-signaler som ble fanget opp når du startet opp en app med cast-støtte på en Android-telefon - som da ville vise cast-ikonet.

Paret ved hjelp av lyd

Når du så ba om å etablere en tilkobling, ville Chromecast generere en firesifret PIN-kode som fungerte som autentisering for enheten som ville koble til. Denne ble først forsøkt overført til telefonen ved hjelp av det som for et menneske ville være uhørbare lydtoner, men som telefonen ville kunne fange opp.

Hvis det ikke fungerte, ville den samme PIN-koden vises på hvileskjermen til Chromecast eller i Google Home-appen.

– Du har venner på besøk og før du vet ordet av det, har det oppstått en kamp i stua om hvem som kan vise den artigste Youtube-videoen. Nå er det enda enklere for venner å caste til TV-en din uten først å måtte koble til wifi. Med den nye gjestemodusfunksjonen kan alle med en Android-enhet caste til TV-en din så lenge de er i samme rom, het det fra Google i 2014.

Funksjonen fungerte på første-, annen- og tredjegenerasjons Chromecast, men ikke på den siste versjonen med Google TV.

Apple TV har også en funksjon for å «caste» innhold via Airplay uten å gå over wifi-nettverket. Men den fungerer i utgangspunktet kun med andre Apple-enheter. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Airplay fungerer liknende

Hovedkonkurrenten Apple TV har for øvrig muligheten til å sende innhold fra andre Apple-enheter direkte til Apple TV-en uten å gå veien om wifi - såkalt peer-to-peer Airplay. I stedet opprettes det en egen wifi-tilkobling mellom Apple TV og enheten du vil sende fra.

«Når Apple-enheter ser etter andre enheter, kringkaster de en liten Bluetooth-annonsering som angir at de ser etter peer-to-peer-tjenester. Når en enhet med peer-to-peer-funksjonalitet hører denne BTLE-pakken, oppretter den eller blir med i et peer-to-peer-nettverk direkte mellom enhetene. Enhetene bytter parallelt mellom dette midlertidige nettverket og alle infrastrukturnettverk de var i tidligere for å levere både AirPlay-videostrømmen og eksisterende Internett-tjeneste», heter det på Apples støtteside.

Også AirDrop, Continuity og andre Apple-funksjoner bruker samme teknologi.

Publisert 28. august 2023, 13:33

