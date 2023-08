Storspillet Starfield er ute før tiden

Se opp for spoilere.

Mange gleder seg til slippdatoen for Starfield, men enkelte har fått prøve seg i romrollespillet allerede. Den første halvtimen av spillet er mulig å se på internett. Kamera Bethesda

Starfield er det neste store spillet fra Bethesda Softworks, studioet bak kjente og kjære serier som Elder Scrolls og Fallout. Romrollespillet skal egentlig ikke ha offisiell slippdato før 6. september, men allerede nå har enkelte ivrige spillere fått det i posten.

Spillet som dukker opp både fysisk på plate, og som ren nedlastbar versjon, har nemlig blitt sendt ut en god stund før tiden av enkelte butikker. Det melder flere nettsteder.

Dermed har noen spillere sluppet inn en hel uke før de aller tidligste såkalte «early access»-spillerne får spille.

Eurogamer melder at hele den første halvtimen av spillet nå er lekket og ligger på internett. Det betyr mulig hinderløype for deg som ønsker å oppleve romeventyret med friske øyne på egen hånd.

Noen av lekkasjene skal dessuten stamme fra spilltestere, noe Bethesda allerede har erklært seg temmelig misfornøyde med, ifølge Forbes.

Selve konseptet for spillet er imidlertid dette: året er 2310, det har akkurat vært krig i solsystemet, og de to stridende partene har en slags våpenhvile. Som i de fleste av Bethesdas titler er dette en åpen verden-RPG, der du kan bygge på og utstyre spillfiguren din etter hvert som spillet utfolder seg.

Atlantis, den største byen du kan spille i i Starfields (spill)univers skal også være den største spillbyen Bethesda noen gang har laget.

Mange fans og mye krangling

Som alltid når Bethesda foretar seg noe blir det både overskrifter, diskusjon og til dels temperatur av det. Begge studioets to mest kjente serier har stor fanbase og mange spillere som står klare til å spille neste utgave i serien.

Da Fallout 76 ble sluppet i 2018 ledet det til skarp kritikk mot kvaliteten på sluttproduktet, som mange oppfattet som utilstrekkelig sammenliknet med tidligere titler i serien.

Selv uten at Starfield er ute har allerede åpningsskjermen til storspillet rukket å skape murring på nett. Enkelte påstår at den litt nakne åpningsskjermen er et tegn på enten et overarbeidet spillstudio eller dårlig arbeidsmoral.

Så hører det antakelig med at en nokså «ren» estetikk ikke er et fryktelig uvanlig grep for science fiction-spill.

Store ambisjoner

Storspillet ble først annonsert for fem år siden, i 2018. Og det virker ikke å være noe i veien med ambisjonene, all den stund Bethesda-eier Microsoft fikk London symfoniorkester til å fremføre en ti minutter lang spesialskrevet åpningssekvens i fjor.

Både ambisjonene og forventningene her er såpass store at fallhøyden blir desto mer ekstrem. Det er verdt å minne om at det jevne mellomrom publiseres artikler om ulempene med forhåndsbestilling av storspill der du ikke kjenner kvaliteten før du kjøper.

Slippet er uansett nært forestående. Såpass nært at Nvidia allerede har sluppet en ny «Game Ready» grafikkortdriver for det. For en uke siden ble det meldt om at siste finger er lagt på koden. Spillet i seg selv er altså nå så ferdig som det skal bli før det åpner.

Blir tilgjengelig i Game Pass

I utgangspunktet kan kjøperne av de dyreste pakkene, Premium og Constellation Edition, slippe inn fra 1. september, før resten av verden får spille fra 6. september.

Spillet blir tilgjengelig både som selvstendig kjøp, fysisk og digitalt. I tillegg blir det tilgjengelig for alle som har Xbox Game Pass, der du i stedet betaler et månedlig abonnement.

Der Hollywood står bom fast med både skribent- og skuespillerstreik, ser det ut til at vi ikke står helt uten underholdning i 2023. Det er kun uker siden stortittelen Baldur’s Gate 3 ble sluppet, og dette er også året for nye titler i både Zelda- og Final Fantasy-seriene.

Publisert 23. august 2023, 11:25