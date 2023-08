Sommerspalten: «Tek fort, Inga Strümke!»

AI-forskeren lar teknologi styre hverdagen hennes så lite som overhodet mulig.

AI-forsker Inga Strümke trives best langt vekk fra teknologi og dingser. Kamera Privat

Forsker og forfatter Inga Strümke har blitt et kjent navn i vår, etter at kunstig intelligens har kommet på «alles» lepper som følge av at ChatGPT og øvrige chatboter har blitt tilgjengelige for alle.

Strümke har en doktorgrad i partikkelfysikk, har skrevet boken «Maskiner som tenker» og forsker på kunstig intelligens ved Norwegian Open AI Lab på NTNU.

Dette er «Tek fort!» «Tek fort» er en fersk spalte på Tek.no, der vi stiller interessante profiler i ulike situasjoner raske og uformelle spørsmål om teknologien de bruker i hverdagen.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– Så lite som overhodet mulig. Jeg byttet tilbake til analog klokke på armen her for litt siden. For fire år siden ville jeg nok himlet med øynene over meg selv; dataanalyse er tross alt greia mi, men jeg har fått komplett overdose av venner som snakker til klokka si, roper til høyttalerne sine og kjefter på lysbryterne sine.

– Så nå bruker jeg kun laptop og smarttelefon. Jeg har riktignok høyttalere hjemme, men de har ikke mikrofon.

Kamera Privat

Vi spurte også Inga om hvordan teknologi fikk en plass i hennes svært aktive hverdag.

– Tja. Jeg liker jo å komme meg bort fra teknologien, men jeg bruker GPS (altså en ganske gammel teknologi - som baserer seg på relativitetsteorien, altså grunnforskning på sitt aller vakreste), og så klart diverse apper for å sjekke forhold, som vær og skred.

– En teknologi jeg virkelig gleder meg til er skredfareindikator basert på en liten måler man kan feste fremst på skituppen. Jeg husker at det var en norsk startup som utviklet dette for noen år siden, men jeg vet ikke hvor det ble av dem.

Kamera Privat

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Ja, jeg kjøpte et lesebrett som skulle ha kapasitet til å kjøre apper, men viste seg å ha alt for treg prosessor, så jeg kunne ikke bruke den som «tavle» i Zoom-møter.

– Hurra for åpent kjøp.

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– Jeg visste ikke at jeg trengte Airpods, men nå er jeg helt avhengig av aktiv støykansellering, og går med dem stort sett hele tiden.

Kamera Mona Hauglid / Privat

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Ja, hvitvin. Jeg sliter skikkelig med å holde maska om jeg blir servert vin jeg ikke liker, og jeg kan kose meg litt for lenge med å lese om jordsmonn. Nå for tiden har jeg dilla på, hold dere fast, salt vin, og jeg anbefaler å prøve for eksempel en fra Muscadet.

– Hvilke dings(er) tar du alltid med deg på ferie?

– Airpods, et Bose-headset, en liten laptop og GPS hvis jeg skal på tur uten dekning.

Kamera Privat

Publisert 5. august 2023, 12:30