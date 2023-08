Sony tester ut 4K-strømming for PlayStation 5

Ruller ut strømming av populære PlayStation 5-spill.

«Horizon Forbidden West» er en av spillene som kan strømmes gjennom PS5 - i 4K-oppløsning. Kamera Sony

Simen Barstad Buset Oppdatert 8. aug.

Sony har begynt å sende ut invitasjoner til å teste den ferske strømmetjenesten sin, som lar deg strømme PS5-spill over internett fra nettskyen.

«PS5 Cloud Streaming», som tjenesten går under nå, krever at spillere har et aktivt PlayStation Plus Premium-abonnement.

Strømmer i 4K

Spillstrømming lar spill bli sendt direkte til konsollen din gjennom nettskyen, og ikke kjøre direkte fra konsollen din.

Tidligere har det vært mulig å strømme spill fra tidligere PlayStation-konsoller, altså PS3 og PS4, som bød på oppløsninger opp til 1080p.

Nå som PlayStation åpner for strømming av PS5-spill blir det også mulig å strømme opp til 4K-oppløsning.

Det er likevel usikkert om det er snakk om spillets grafikk, eller om det er selve videostrømmen som skal sendes i 4K-oppløsning. Det vil likevel hjelpe på bildekvaliteten, men i ulik grad. Det melder The Verge.

GeForce Now støtter strømming i 4K, og det samme gjorde Googles nå nedlagte strømmetjeneste Stadia i sin tid. Xbox Game Pass sin strømmefunksjon har ikke muligheten til å strømme i 4K.

Under kan du se et utdrag fra invitasjonen som fans nå har blitt tilsendt:

Satser på strømming

Sony meldte i juni at man vil kunne strømme spill man selv har kjøpt, samt hele katalogen som er inkludert i PlayStation Plus-abonnementet. Disse vil bli gjort tilgjengelig kontinuerlig over tid.

Under kan du se en liste over spillene som er tilgjengelig per nå for strømming i testperioden:

Disse spillene kan strømmes nå, ifølge skjermbilder: «God of War: Ragnarok»

«Horizon Forbidden West»

«Fortnite»

«Fall Guys»

«Destiny 2»

«Returnal»

«Demon’s Souls»

«Death Stranding»

«Sackboy A Big Adventure»

«Destruction All Stars»

«Resident Evil Village» (prøveversjon)

«Demon Slayer» (prøveversjon) Mer +

Strømming blir trolig en større del av Sonys satsing fremover.

Sony har allerede annonsert den kommende «Project Q», en håndholdt konsoll med fokus på strømming.

Slik ser kommende «Project Q» ut, Sonys strømme-håndholdt. Kamera Sony/skjermdump YouTube

Det er ventet at det største fokuset til «Project Q» blir på å strømme spill fra din egen PlayStation 5-konsoll, så det er uvisst i hvor stor grad strømming fra nettskyen blir å påvirke den bærbare konsollen.

Per nå må man bli invitert for å prøve ut funksjonen. Det er uklart hvordan man får en slik invitasjon, men ifølge mailen som kommer med invitasjonskoden må man ha et aktivt PlayStation Plus Premium-abonnement og ha hjulpet til med PS5 Public Beta der de tester kommende programvare.

Utrullingen skjer bare noen dager etter Sony annonserte en ny PS5-oppdatering som lar deg styre med to kontrollere samtidig.

