Reddit kommer med nye trusler: - Reddit er en bølle

Reddit er nok en gang utsatt for anklager om trusler mot moderatorene på siden. Denne gangen førte det til gjenåpningen av en subreddit. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Stein Jarle Olsen 23. juni 2023, 16:53 Lagre Lagre artikkel

Reddit-streiken fortsetter, til selskapets store fortvilelse. En ansatt hos Reddit skal ha fortalt de frivillige, og ubetalte, moderatorene at forventningene er at alle subredditene skal åpne igjen.

Dette kommer kun få dager etter forrige Reddit-uttalelse som flere opplever som en trussel fra selskapets side. Moderatoren SoftGingerCurls har til og med omtalt selskapet som en bølle for deres gjenåpningstaktikk. Flere brukere sier seg enig.

«Ja du har rett, dette er trakassering og skremselspropaganda på bedriftsnivå. De holder din subreddit og arbeidet du putter i den som gissel, ved å påstå at de tar den vekk fra deg om du ikke føyer deg.»

Fylt med porno og John Oliver

Flere subredditer har satt seg som Not Safe For Work (NSFW) som følge av streiken. Dette har ført til at flere av disse har blitt fylt opp med pornografisk innhold.

Enkelte subredditer har valgt å åpne opp igjen, men med strenge vilkår for hva som kan deles. I r/aww, r/pics og r/gifs er det kun tillatt å dele bilder av talkshow-verten John Oliver fra Last Week Tonight. Dette fungerer som en protest, uten at man behøver å lukke gruppene.

Streiken skulle opprinnelig kun vare i 48 timer, men ble forlenget etter Reddit ikke gjorde noen endringer som følge av streiken.

Uttalelsen skal ha blitt delt med en moderator av subredditen r/DYI. Den tidligere protest-stengte subredditen ble gjenåpnet, og en moderator skal ha fortalt at de åpnet den i frykt for å bli erstattet med moderatorer som ikke brydde seg om subredditen på lik linje som dem.

Subredditen skal i tillegg få en rekke endringer, som ligger nærmere Reddits generelle vilkår. Det vil kunne bety at innholdet kan miste kvalitet. Blant annet kan det føre til spam i større grad, ettersom endringen innebærer at det ikke lenger er retningslinjer brukere må følge, og moderatorer må opprettholde, før publisering.

Truet med å bytte ut moderatorene

Det var ikke kun en av moderatorene for r/DYI som følte på frykten for å bli byttet ut. The Verge forteller at de har sett meldinger fra administratoren med kallenavn ModCodeofConduct til moderatorer på siden som viser til et potensielt moderatorskifte.

Til moderatorene for r/homeimprovement skal adminen ha fortalt at subredditen ikke kan fortsette å være stengt, og spurt om noen moderatorer var interessert i å delta i gjenåpningen.

Også moderatorene for r/harrypotter skal ha opplevd de samme truslene. Administratoren ska ha skrevet til dem at det er ikke et alternativ å holde subredditen stengt. Dette forteller en av moderatorene selv i en post.

Det er over to tusen subredditer som deltar i streiken, hvor mange moderatorer har fortalt sine opplevelser med meldinger fra Reddit.

Talsperson for Reddit, Tim Rathschmidt, forteller til The Verge at de ikke lenger vil kommentere på rykter, grunnløse uttalelser og anklagelser fra nettavisen - og heller ta kontakt når noe må korrigeres.

