De største nyhetene fra Nintendo Direct

Et nytt Super Mario-spill i klassisk 2D var blant nyhetene på Nintendo Direct. Kamera Nintendo

Hannah Alvestad 22. juni 2023, 12:52 Lagre Lagre artikkel

Et nytt Super Mario Bros.-spill og en oppfølger til Detective Pikachu var blant lanseringene på Nintendos Direct-arrangement onsdag. Her viste de nyheter som skal komme til Nintendo Switch.

Det skjer bare en drøy uke etter at Microsoft avholdt sitt lanseringsbonanza til Xbox og PC.

Dette er noen av de største Switch-nyhetene:

Super Mario Bros. Wonder

En av mange spillnyheter fra Super Mario-universet er Super Mario Bros. Wonder. Dette er et 2D-spill som minner svært om det klassiske Super Mario Bros.

Det ser ut til at spillet har fått noen ganske sprø elementer, som nye fiender som kommer i store grupper og bevegelse i de klassiske grønne rørene som tidligere har stått stille.

Nintendo lover å gi ut mer info om spillet på et senere tidspunkt, men har delt lanseringsdatoen, som blir 20. oktober.

Super Mario RPG i nyversjon

1990-tallets Super Mario RPG, først lansert på Super Nintendo Entertainment System, får en ny og oppdatert versjon.

Selve spillet virker til å være ganske likt originalen, men utseendet blir langt bedre. I følge Nintendo er spillet fylt med «tvister, vendinger og skatter».

Lanseringsdatoen for dette spillet er 17. november.

WarioWare: Move it!

Super Mario-karakteren Wario får et eget nytt spill i WarioWare-serien, hvor spillere skal få beveget seg. Spillet inneholder over 200 mikrospill, som alle gjennomføres ved å bevege Joy-Con-kontrollene sammen med kroppen. Det er mulig å være opp til fire spillere, gitt at dere har fire par med kontrollere.

Dette spillet lanseres 3. november.

Detective Pikachu Returns

«Verdens søteste detektiv», Detective Pikachu, er tilbake i en oppfølger til suksesspillet fra 2016. I det nye eventyrspillet Detective Pikachu Returns får vi et gjensyn med den tøffe og kaffeelskende Pikachu, for å løse mysterier i Ryme City. I tillegg får vi gjensyn med Pikachus partner, Tim Goodman, og en rekke andre Pokémon.

Fra 6. oktober kan du løse mysterier med Pikachu og Tim Goodman.

Sonic Superstars

I det nye Sonic-spillet følger du Sonic og vennene hans i 12 nye soner. Du kan velge mellom fire karakterer å spille med, og vil møte på en gammel fiende. I likhet med det nye Super Mario Bros.-spillet, er dette også et 2D-spill, som mange spillere er positive til. Ellers er det ganske likt Sonic-spill slik vi kjenner dem fra før av.

Det er ikke gitt ut spesifikk lanseringsdato for Sonic Superstars, men spillet skal lanseres denne høsten.

Palia

Nintendo lanserte også et nytt nettbasert spill på Nintendo Direct. Palia er et simulator- og eventyrspill, som gir deg muligheten til å bygge ditt eget liv. Du kan møte andre spillere, samle materialer rundt omkring, og utforske verden full av mysterier. I tillegg lager du din egen skreddersydde karakter.

Ettersom dette er et nettbasert multispiller-spill, kan du og vennene dine møtes og besøke hverandre inne i Palia-verdenen. «Et koselig eventyr», slik Nintendo beskriver det.

Om lanseringsdato har Nintendo sagt at spillet kommer denne høytidssesongen, så trolig rundt november-desember.

Pikmin 4

Strategispill-serien Pikmin får et fjerde tilskudd.I Pikmin 4 skal du skreddersy din karakter, for å så møte Otachi og Pikmin-skapningene. I dette spillet samler du skatter rundt omkring på planeten, for å kunne åpne nye områder å utforske. En av de nye funksjonene i dette spillet er at du kan utforske områder om natten, ikke kun om dagen.

Spillet blir lansert 21. juli, men en demo av spillet vil bli tilgjengelig allerede 28. juni.

Dette ble også lansert

I tillegg annonserte Nintendo blant annet 2024-versjonen av Just Dance, et nytt Princess Peach-spill som kommer i 2024 og et nytt spill i Dragon Quest-serien; Dragon Quest Monsters: The Dark Prince.

Metal Gear Solid-kolleksjonen blir tilgjengelig på Nintendo Switch gjennom Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Den inneholder de moderne Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty og Metal Gear Solid 3: Snake Eater, i tillegg til de opprinnelige Metal Gear og Metal Gear 2: Solid Snake, pluss NES-versjonene av Metal Gear og Snake’s Revenge.

Tilgjengelig på Switch blir også Gloomhaven, som er en adapsjon av brettspillet med samme navn. Dette kommer for øvrig også til PS4, PS5 og Xbox Series S og X.

