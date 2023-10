Nå vil X at alle nye brukere skal betale

Publisert i går 08:42

Meldingstjenesten X – som tidligere (og fremdeles) ellers er kjent som Twitter – har nå startet et prøveprosjekt som går under navnet «Not A Bot». Eller «ikke en robot», om du vil.

Som navnet hinter til er prosjektets uttalte mål å slå ned på aktører som på forskjellige måter oppretter en rekke falske brukerkontoer. Disse kan så brukes til å sende ut reklame (spam), desinformasjon eller på andre måter manipulere vanlige brukere.

Løsningen X prøver seg på er relativt enkel: Nye konti vil først kreve registrering med et gyldig telefonnummer, og deretter blir det straks snakk om å velge et abonnement. I den forbindelse har tjenesten også fått et alternativt abonnement som koster én amerikansk dollar i året.

Det er selvsagt ikke all verdens utgift for en enkeltperson, men de to skrittene vil trolig gjøre det både mer komplisert og mindre økonomisk attraktivt å drive med storstilt svindel og manipulasjon via X.

Per i dag skal prosjektet kun være aktivt på New Zealand og Filippinene.

Fremdeles gratis å lese

Det er viktig å merke seg at eksisterende brukere ikke vil rammes av det nye registreringsregimet. En annen viktig detalj er at det stadig vil være mulig å opprette nye konti helt uten å velge et abonnement – men slike brukere får kun «lesetilgang» på tjenesten.

Det vil si at det stadig er helt gratis å lese innlegg, se videoer og følge andre brukere uten å måtte betale for det. Men et abonnement kreves for å kunne legge ut noe selv, svare, sitere, videresende eller bokmerke.

Fra før har X også et «premium»-abonnement som koster fra 84 dollar i året. Disse brukerne kan blant annet også redigere innlegg, skrive lengre tekster og får visse prioriteringer.

At X/Twitter prøver ut en ny og mer generell abonnementsmodell burde for øvrig ikke komme som noen stor overraskelse – dette har X-sjef Elon Musk snakket om siden i fjor.