Ikea slipper tre nye sensorer til smarthjemmet

Kamera Ikea

Vegar Jansen Publisert i går 11:40 Lagre

Med blant annet lyspærer, luftmålere, trådløse knapper og egen smarthub kan Ikea by på en god og relativt rimelig inngangsbillett til et smartere hus.

Snart skal det også bli enda enklere å automatisere Ikea-hjemmet til å varsle og ellers oppføre seg slik du ønsker. Tre nye sensorer er nemlig på vei: En kontaktsensor for dører og vinduer, en bevegelsessensor og en fuktsensor.

I beste Ikea-stil har de henholdsvis fått navnene Parasoll, Vallhorn og Badring og skal fungere sammen med selskapets smarthub Dirigera.

Parasoll vil altså reagere når en dør eller vindu blir åpnet eller lukket, mens Badring har som jobb å sende varsel dersom det oppstår en vannlekkasje på steder som badet eller kjøkkenet.

Vallhorn kan typisk brukes for å automatisk tenne lys når noen kommer inn i et rom, men i teorien vil slike sensorer også kunne brukes til å varsle om bevegelser på steder eller tidsrom det ikke bør være det.

Hva som skjer med Ikeas nåværende bevegelsessensor Trådfri vet vi for øvrig ikke, men vi ser for oss at den vil fases ut når Vallhorn kommer på markedet.

De nye sensorene går for øvrig på batteridrift, og i likhet med andre smartdingser fra Ikea tipper vi at de bruker Zigbee som trådløs teknologi. Da vil de vanligvis også fungere med en rekke andre smarthjemsystemer – som for eksempel Homey.

Med disse produktene konkurrerer for øvrig Ikea inn i et smått kaotisk marked. Sensorer for smarte hjem tilbys av en haug forskjellige aktører, da til vidt forskjellig kvalitet og pris. Men akkurat når det gjelder pris pleier Ikea å ligge i den rimeligere enden av skalaen.

Philips Hue, som gjerne har dyrere saker, selger for eksempel sin bevegelsessensor til rundt 400 kroner. Men så har den også noe mer spesialisert funksjonalitet.

Skal komme på nyåret

Bilder, informasjon og priser om de nye sensorene dukket visst først opp hos Ikea i Danmark, men nyhetssiden har i ettertid blitt fjernet.

Akkurat nå er det derfor lite offisiell informasjon å finne, men visstnok var det snakk om at Parasoll og Vallhorn vil slippes til danske varehus i januar 2024, mens fuktsensoren Badring drøyer til april.

Trolig vil vi få sensorene til Norge på omtrent samme tid. Prislappen – omregnet fra danske til norske penger – vil vise rundt 130 kroner for kontaktsensoren Parasoll, mens bevegelsessensoren Vallhorn skal koste omtrent 110 kroner.

Badring har ennå ikke fått noen pris.

Kilde: Mobil.se

