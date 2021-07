Apple gjør Mac OS X Lion og Mountain Lion gratis

Har du en eldre Mac-maskin som ikke støtter nyere operativsystemer, kan du nå laste ned 2013-versjonen av Mac OS gratis. Apple

David Johansen Auby 1 Juli 2021 09:02

Ifølge Macworld blir nå disse eldre utgavene av Apples sitt operativsystem gjort gratis tilgjengelig, mens de tidligere har kostet 219 kroner å laste ned.

Selv om det i høst er ventet en lansering av MacOS Monterey , er det mange som fremdeles bruker de eldre operativsystemene. Noen har sikkert også eldre maskiner som ikke er kompatible med nyere operativsystemer.

Fra 2011 og 2012

OS X Lion, som ble lansert for forbrukere sommeren 2011, kom med en rekke nye funksjoner, blant annet utvidet bruk av Multi-touch-bevegelser. X Lion var også det første operativsystemet som kom forhåndsinstallert med App Store.

Mountain Lion ble lansert sommeren 2012 og var det første operativsystemet til å ta i bruk teknologien «Gatekeeper» som sikrer at brukerens Mac kun bruker programvare som er godkjent. Operativsystemet hadde også en bedre integrering av Apples iCloud-tjeneste.

Det var for øvrig ikke før 2013-versjonen Mavericks at Apple begynte å tilby gratis oppdateringer av operativsystemet til brukerne. Frem til OS X 10.6 kostet en oppgradering hele 129 dollar, mens prisen sank gradvis til 19 dollar for Mountain Lion og det altså ble gratis med Mavericks.

Til eldre maskiner

Gratisoppdateringen er først og fremst gode nyheter for deg som bruker et eldre operativsystem, og som gjerne vil kunne oppdatere - nå kostnadsfritt.

Hvis du er usikker på om din maskin kan kjøre enten X Lion eller Mountain Lion har Macworld laget en egen kompatibilitetsjekker . Her er det også mulig å sjekke om din maskin kommer til å kunne kjøre MacOS Monterey.

Det er også slik at en Mac ikke kan kjøre et eldre operativsystem enn det som det kom forhåndsinstallert med, og du kan ikke nedgradere til et eldre operativsystem om du allerede har installert en nyere Mac OS-versjon.

For øyeblikket selges de to operativsystemene fremdeles til fullpris på de norske Apple-sidene.