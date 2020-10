Volvo bekrefter rekkevidden på elbilen XC40

Noe mer enn først varslet.

Volvos XC40 er rundt en måned unna utlevering til norske kunder. Nå kommer Volvo endelig med offisiell rekkevidde. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 2 Okt 2020 11:25

418 kilometer blir den offisielle WLTP-rekkevidden til Volvo XC40 Recharge Pure Electric, melder Volvo i dag.

Det er noe mer enn anslaget Volvo ga ved lansering, som var at rekkevidden minst skulle være 400 kilometer.

Samtidig er det også betydelig mindre enn søstermodellen Polestar 2, som deler både drivlinje og batteripakke med XC40, men som har en litt mindre høyreist form og dermed bedre aerodynamikk. Polestar 2 har 470 kilometer rekkevidde etter samme standard.

Volvo XC40 Recharge Pure Electric kommer i likhet med Polestar 2 med Android-basert infotainmentsystem fra Google. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lavere norsk rekkevidde

XC40-modellen som kommer til Norge vil dessuten komme med et utstyrsnivå som gjør at WLTP-rekkevidden reduseres med én kilometer, altså til 417 kilometer.

Som Polestar 2 kommer XC40 med to motorer som yter totalt 300 kW (408 hestekrefter), og har et dreiemoment på 660 Nm. Firehjulsdrift er standard og batteriet har en bruttokapasitet på 78 kWh (75 kWh netto). Bilen har mulighet for hengerfeste på 1.500 kg.

Rekkevidden gjør at XC40 havner omtrent på samme nivå som Volkswagens ID.3 1st, som har en WLTP-rekkevidde på 420 kilometer fra et batteri på 58 kWh netto.

Det er også mindre enn den større ID.4 og Skodas Enyaq iV, som begge har sammenliknbare batteripakker som XC40. Med 77 kWh batteri klarer for eksempel en Enyaq iV med firehjulsdrift å skvise ut 460 kilometer WLTP-rekkevidde. Tesla estimerer 505 kilometer fra sin Model Y Long Range.

De første XC40-bilene kommer til Norge i månedsskiftet oktober/november, varsler Volvo. Det siste tallet Volvo har opplyst er at 9.000 nordmenn har stått på interesselisten for bilen. Det er mulig noen av disse falt fra da Volvo tidligere i år - som mange andre importører - varslet at de ville øke prisene .

– Det er et stort antall biler som skal leveres ut på kort tid landet over, og våre forhandlere gjør seg nå klare til å gjennomføre dette så raskt som det er praktisk mulig, sier PR- og kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Car Norway.