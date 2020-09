Revet bort på sekunder – flere skal ha jukset for å sikre seg nytt grafikkort

Nå videreselges reservasjoner på nettauksjoner.

Skjermdump fra Ebay fredag ettermiddag.

Anders Brattensborg Smedsrud 18 Sept 2020 17:59

I går var det salgsstart for Nvidias neste generasjon grafikkort, RTX 3080. Kortet har vært svært etterlengtet hos mange spillere og fikk strålende kritikk i vår test.

Les også Nvidia GeForce RTX 3080 MSI Gaming X Trio: Imponerer: RTX 3080 leverer voldsomt ytelsesløft og moden RTX-teknologi

annonse MSI RTX 3080 Gaming X Trio 10 GB Sjekk prisen

Det var på forhånd ventet rift om de første eksemplarene, både Nvidias egen «Founders Edition» og fra tredjeparter. Torsdagens lansering ligger likevel så langt an til å bli en av de kjipeste for datainteresserte på mange år.

Hos en av Norges største elektronikkbutikker, Komplett, forsvant lagerbeholdningen på et blunk. De som forsøkte å sikre seg et Founders Edition-kort fra Nvidias nettsider skal ha blitt møtt med «utsolgt»-melding rett etter salgsstart.

Slik så det ut i Nvidias nettbutikk noen minutter etter lanseringen.

Jukset ved bestilling – Nvidia tar grep

I løpet av noen timer kom meldingene om at flere hadde sikret seg reservasjoner ved å benytte seg av et jukseprogram kalt «BounceAlerts». Dette lot brukerne bestille kort mye raskere enn noe menneske kan fullføre bestillinger. Dette var mulig ettersom Nvidia ikke har noen sperrer for såkalte «bots» eller roboter, som captcha-koder, på nettsidene sine.

På Twitterprofilen til BounceAlerts rant det inn meldinger fra brukere som skrøt av hvordan programmet hadde sikret dem reservasjoner i sekundene etter lanseringen.

En av dem som angivelig har sikret seg en RTX 3080-reservasjon ved å bruke jukseprogrammet takker selskapet bak og forteller at han ikke kan vente med å selge kortet videre.

Enkelte rapporterer at de hadde lagt kort i handlekurven hos Nvidia, men at disse gjentatte ganger ble snappet ut av den igjen før de fikk sjansen til å fullføre bestillingsprosessen. Nettsidene skal også ha krasjet og vært svært ustabile.

I en melding erkjenner Nvidia at det ble brukt bestillingsroboter og jukset under torsdagens salgsstart. Selskapet skal nå gjennomgå hver ordre som har kommet inn for å hindre at kort havner hos personer som jukset i bestillingsprosessen.

Ettersom flere nordmenn rapporterer at de tidlig ble møtt med en «utsolgt»-melding i Nvidias nettbutikk torsdag, spurte vi selskapet om hvor mange kort, om noen, som hadde vært tilgjengelig for norske kunder.

Det har ikke Nvidia ønsket å svare oss på. Selskapet svarer heller ikke på om de undervurderte interessen foran lanseringen eller om de vurderer at de samme problemene kan oppstå når RTX 3090 lanseres neste uke.

I en melding forteller de at RTX 3080-kortene har vært i produksjon siden august, at de lager dem «så raskt som mulig» og at flere kort sendes ut hver dag.

Rett på auksjon – sinte nerder slår tilbake

Ikke lenge etter lanseringen dukket de første annonsene opp på auksjonsnettsteder som Ebay. Der forsøker flere å selge sine grafikkortreservasjoner til absurde priser.

Trolig gjelder dette flere reservasjoner som ble sikret ved hjelp av jukseprogrammet. Det er ukjent hvorvidt disse personene faktisk vil motta kortene sine.

Skjermdump fra Ebay fredag ettermiddag.

På eBay er budene på flere RTX 3080-reservasjoner kommet opp i over 100 000 kroner. Trolig er det ingen som har intensjon om å kjøpe kortene til så høye summer. Budene må nok tolkes som en reaksjon fra personer som ikke lyktes i å sikre seg grafikkort selv. Ved å by avsindige beløp kan de hindre at kortene blir solgt til overpris, ettersom eBay ikke har mulighet til å inndrive pengene når du ikke vil gjøre opp for deg etter å ha vunnet auksjoner.

Også på Finn.no lå det torsdag kveld ute flere annonser der folk tok imot bud på reservasjoner av RTX 3080-kort. Fredag kveld er flere av dem borte, og det er ukjent om kortene ble solgt eller annonsene tatt ned.

Finn.no torsdag kveld.

Komplett: Folk gikk «mann av huse»

Da vi snakker med Maria Aas-Eng, ansvarlig for konsumersalg hos Komplett, forteller hun om et enormt trykk på nettsidene deres rundt klokken 15 torsdag, da kortene ble sluppet.

– Vi visste allerede om interessen ettersom vi hadde sett den bygge seg opp på kategorisidene våre frem mot lansering, så vi forutså et stort behov. Likevel hadde hverken vi eller de ulike produsentene tenkt det skulle bli så voldsomt som det ble.

– Vi snakker jo om et produkt til over 8000 kroner, sier hun litt forbauset og konstaterer at folk gikk helt «mann av huse».

Aas-Eng vil ikke kommentere hvor mange kort de hadde fått inn til lanseringen fra de ulike produsentene, og kan heller ikke svare på nøyaktig hvor raskt de ble utsolgt torsdag.

Men at det var et voldsomt trykk da de åpnet salget, og at kortene forsvant svært raskt, er hun klar på.

Utsolgt. Status på Komplett en time etter salgsstart torsdag.

Da Tek.no ringte dagen etter lansering satt Komplett i møte med Nvidia og partnere for å diskutere situasjonen og forsøke å sikre flere kort til et sultent norsk marked.

– Vi har bekreftet flere kort på vei inn til oss, men vet ikke eksakt hvilken dag de kommer eller hvor mange vi får av gangen.

Aas-Eng benytter situasjonen til å berolige de som har lagt inn bestilling hos dem uten å ha fått kort i første omgang: Køsystemet deres har fungert godt gjennom hele lanseringsperioden og plassen deres skal være sikret.

Neste uke lanseres storebroren i RTX 30-serien, RTX 3090 som får en startpris på nærmere 17 000 kroner, omtrent det dobbelte av RTX 3080. Om vi kan forvente samme kaotiske tilstander da vil ikke Aas-Eng spekulere i.

Kommunikasjonsansvarlig Kristin Hovland kan likevel fortelle at flere har meldt seg opp for å motta varslinger for 3080-kort enn RTX 3090-kort så langt.

Det er dog knyttet noe usikkerhet til disse tallene, ettersom RTX 3080 var den første serien til å lanseres.