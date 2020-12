Melder om svært lav Model 3-rekkevidde

Ny batteritype svikter i kulda, ifølge test.

Om kinesiske påstander om Model 3 stemmer kan billigste versjon av bilen få langt svakere rekkevidde i kulda. Her til lands selges det flest av utgaven med firehjulsdrift, der batteripakken er uendret. Hanne Hattrem

Finn Jarle Kvalheim 4 Des 2020 14:15

Teslas fabrikk i Shanghai i Kina leverte sin første ferdige Model 3 i fjor. Bilene med Standard Range-rekkevidde får et litt annet batteri enn litium-ion-batteriene i Model 3-en vi kjenner fra før, men det skulle i utgangspunktet ikke gi de store forskjellene - strengt tatt ble bilene testet til å ha noe lenger rekkevidde enn med de tidligere batteripakkene. Hele 468 kilometer sammenliknet med 420 kilometer i NEDC-testen.

Nå rapporterer Insideevs.com at baksiden av medaljen kan være betydelig kortere vinterrekkevidde - nede rundt 241 kilometer i kulda.

Også det norske markedet mottar biler fra Shanghai-fabrikken, og fra første kvartal 2021 vil billigste Model 3 ha den nye batteriteknologien. Men den vil også ha varmepumpe som standard fra tidlig i 2021, og for øyeblikket har nybestilte modeller leveringsdato i februar.

Skal ha brukt kortere tid på batteritesting

Den korte rekkevidden skal ha blitt opplevd av Model 3-kjøpere i Kina, og den kinesiske avisen Sina Finance gjengir påstander om at de nye LFP-batteriene er dårligere testet enn tidligere batteripakker brukt i Teslas biler. Det blir også påstått at Tesla bruker kundene som testere for de nye batteripakkene.

Det skal ha tatt hele 23 måneder å teste de såkalte 2170-batteriene som tok over for de eldre 18650-batteriene basert på litium ion-teknologi. De nye jernfosfat-batteriene (LFP) laget av batteriprodusenten CATL skal ha bekreftet at de kun hadde ni måneder fra batteritypen ble annonsert for Model 3 til de begynte å forsyne produksjonen. Tiden til utvikling og testing skal ha vært halvert sammenliknet med tidligere litiumsbatterier for Model 3.

Storselgeren blir uendret

Teslas kommunikasjonssjef, Even Sandvold Roland, sier at selskapet ikke kjenner til påstandene, men han sier likevel at bilene det angår er svært få:

– I Norge selger Tesla primært Dual Motor-varianter av Model 3. Ifølge offentlige registreringstall utgjør disse variantene over 90 prosent av Model 3-bilene på norske veier. På Dual Motor-variantene er batteriteknologien uendret og fortsatt litium-ion-basert, forklarer han.

Men hva batteriendringen og tillegget av varmepumpe vil bety for vinterrekkevidden på den rimeligste Standard Range Plus-modellen med bakhjulsdrift er foreløpig usikkert.