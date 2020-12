Her er funksjonene Facebook og Instagram har skrudd av

Tjenestene tilpasser seg europeiske regler.

Finn Jarle Kvalheim 18 Des 2020 11:09

Har du også sett beskjeden i Messenger og Instagram, og lurt på hva den har betydd?

Det er kun en kort beskjed, og en ok-knapp, å få fra begge tjenestene. Noen presis forklaring på hva det er som er deaktivert gis ikke i selve appen, men The Verge har gått gjennom Facebooks hjelpesider for å få oversikt over hvilke funksjoner det er som er ute av drift.

Der går det frem at avstemninger på Messenger og Instagram er deaktivert, det samme er etiketter for merking av poster og personlig tilpassing av samtaler, der appene selv plukker ut ting som Gif-er og annet innhold som du og samtalepartneren gjerne bruker. The Verge melder at også kallenavn og muligheten til å dele effekter med utvidet virkelighet i Instagram-meldinger foreløpig er skrudd av for europeiske brukere.

Årsaken til at løsningen er nede er nye personvernlover i EU, men Facebook skal være på vei tilbake med funksjonene veldig snart, heter det.

Kronglete personvern for Facebook

Facebook har flere personvernjern i ilden om dagen. For bare noen dager siden gikk giganten i strupen på Apple på grunn av sistnevntes plan om å hindre tjenester i å spore iPhone-brukere . Den nye iOS-funksjonaliteten har vært annonsert siden årets WWDC-konferanse, men har blitt utsatt av Apple for å gi tjenestene tid til å tilpasse seg . Etter planen skal løsningen slippes på nyåret.

I kritikken fra Facebook mot Apples løsning heter det at «småbedrifter er kjernen av driften i Facebook» og at 10 millioner slike bedrifter bruker annonseringsverktøyene deres til å nå ut til kunder og potensielle nye arbeidere. Dette ble rykket inn som annonser i amerikanske aviser, sammen med påstanden om at Apples personvernendring ville gjøre det vanskelig for disse småbedriftene å nå effektivt ut.

Oppdateringen vil føre til at iPhone-brukere må godkjenne at Facebook-tjenestene annonsesporer dem. Det vil skje med en egen varsling der brukerne tar stilling, litt på samme måte som når du godkjenner at en app får tilgang på for eksempel kamera eller mikrofon.

Store endringer i iOS 14

Endringen er ledd i et større personvernfokus i iOS, der Apple allerede har rullet ut selektiv tilgang på bildemappen og tydelig varsling når kameraene i telefonen brukes. De varsler også om at apper forsyner seg fra utklippstavlen i iOS 14 - noe som førte til bråk da det ble kjent at både TikTok og New York Times, for å nevne et par, forsynte seg av utklippstavlen uten å varsle brukeren eller ha behov for det. Begge lovte bot og bedring.

I en uttalelse har Apple sagt at de mener det er viktig å passe på brukerne sine.

– Brukere burde vite når dataene deres samles og deles på tvers av apper og nettsider - og de burde kunne velge om de vil tillate det. App-sporingstransparens i iOS 14 betyr ikke at Facebook må endre måten de sporer og målrettet markedsføring mot brukere på, det krever bare at de gir brukerne et valg, heter det videre i uttalelsen.

Facebook har for øvrig også kastet seg med i en annen kamp som utkjempes mot Apple for tiden, nemlig Epics oppgjør med Apples dyre appbutikk, der iPhone-produsenten frem til nå har forsynt seg med 30 prosent av inntektene fra brukerbetaling. Facebook støtter Epic i kampen mot Apple.