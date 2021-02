Slik vil Nvidia stoppe «minere»

Legger inn fartssperrer i grafikkort og lanserer egne krypto-brikker.

Slik kan en mining-«farm» se ut. Denne består av RTX 3080-grafikkort, som hver koster fra omtrent 9000 kroner. TechARP.

Anders Brattensborg Smedsrud 19 Feb 2021 08:40

Grafikkortmarkedet er helt bananas for tiden, med priser som ligger skyhøyt over normalt nivå og med ekstremt knapp tilgang.

De er nemlig ikke bare ønsket av dem som vil ha høyere bildeflyt og bedre grafikk når de spiller, men også av dem som vil tjene opptil flere slanter på det voksende kryptomarkedet.

Nyere grafikkort er som kjent effektive til å grave, eller «mine», kryptovaluta med, og på nett er det ikke uvanlig å se bilder av titalls kort koblet sammen i store miningfarmer heller enn i bruk til spilling.

Nå tar Nvidia grep for å hindre at så mange av grafikkortene deres havner hos minere.

Reduserer mininghastigheten med 50 prosent

Når de om under en uke lanserer sitt neste grafikkort, mellomklassekortet RTX 3060, lover de at dette kommer med en innebygget «fartssperre». Fartssperren er bygget inn i kortets fastvare og aktiveres om kortet settes til å grave etter Ethereum, som de fleste grafikkort er mest effektive til i dag. I praksis skal hastigheten på gravingen reduseres med 50 prosent, noe som vil gjøre RTX 3060-kortene lite attraktive for dem som jakter profitt over bildeflyt.

– Ethereum gir det høyeste utbyttet av alle kryptovalutaer som lar seg utvinne med grafikkort, og er trolig den største driveren bak interessen for mining med grafikkort. Andre algoritmer bidrar ikke vesentlig til etterspørselen etter grafikkort, og dette kan ikke endres raskt på grunn av nettverkseffekter. Fartssperren gjelder for alt som bruker «Dagger Hashimoto» eller «Ethash»-lignende algoritmer, skriver Nvidia i en melding.

Nvidia forteller til The Verge at de ikke har planer om å legge inn fartssperrer for dagens RTX 3060 Ti, RTX 3070, RTX 3080 eller RTX 3090-kort.

Det ryktes imidlertid at nye versjoner av nevnte kort vil lanseres med en ny såkalt «Device ID» i fremtiden. Disse kortene kan inneholde samme fastvare, eller BIOS-baserte «miningsperre» som RTX 3060 kommer med.

Dette er «mining» Alle som har en PC med et eller flere kraftige grafikkort kan «grave» etter kryptovaluta, som for eksempel Bitcoin eller Ethereum. Når du «miner» bidrar du til å hente inn nye verdier til valutaen, og sørge for stabil inflasjon ved å løse stadig mer avanserte matematiske oppgaver. Du verifiserer også at andres transaksjoner (pengeoverføringer) med kryptovalutaen er ekte, og dette belønnes du for. Alt du trenger er et lite miner-program installert på PC-en din og en såkalt «wallet», eller lommebok, du kan få utbetalt til. Merk at dette trekker veldig mye strøm, siden grafikkortet kjører på maksimal kapasitet omtrent hele tiden. Med dagens strømpriser er det ikke nødvendigvis et lønnsomt prosjekt for mange.

Den nye CMP-brikken til Nvidia. Nvidia.

Lanserer egne mining-brikker

For å forsøke å gjøre det lettere for spillere å få tak i de kraftigere grafikkortene i RTX 30-serien har Nvidia også bestemt seg for å lansere egne brikker kun for mining.

Disse brikkene har ingen skjermutganger, kan ikke spilles på og kommer på braketter som gjør det lett å koble mange av dem til samme prosessor.

Brikkene kalles jo også for «CMP», som står for Cryptocurrency Mining Processor. Brikkene skal lages med komponenter og deler som ifølge Nvidia aldri var ment bruk i produksjon av RTX 30-serien, og skal dermed ikke påvirke produksjonsfarten til grafikkortene negativt. Trolig er det snakk om en form for «binning», der Nvidia bruker deler som ikke møtte kravene til de beste grafikkortene.

De nye CMP-brikkene skal være optimalisert for mining, og ifølge Nvidia gjøre minere i stand til å tjene inn investeringen raskere enn tradisjonelle grafikkort.

Den kraftigste CMP-brikken kan mine ethereum med en hastighet på 86 MH/s, som er omtrent samme hastighet som et RTX 3080 grafikkort som går over disk for omtrent 9000 kroner nå til dags. Ingen prising er kjent for de nye CMP-brikkene, men de må nødvendigvis være rimeligere enn sine grafikkortekvivalenter for at Nvidia skal lykkes i å vri etterspørselen bort fra disse for mining.

Modell CMP 30HX CMP 40HX CMP 50HX CMP 90HX Ethereum Hash Rate(1) 26 MH/s 36 MH/s 45 MH/s 86 MH/s TDP 125 W 185 W 250 W 320 W Strømtilkobling 1x 8-pin 1x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin Minne 6GB 8GB 10GB 10GB Lansering Q1 Q1 Q2 Q2

CMP-brikkene lanseres i løpet av inneværende kvartal og fremover mot sommeren.

Enn så lange har ikke konkurrenten AMD annonsert verken planer om å redusere ytelsen ved mining med deres grafikkort, eller lansering av av dedikerte mining-brikker. Det er imidlertid Nvidias grafikkort som er mest effektive og ettertraktet for kryptomining for tiden.

Saken ble oppdatert 19.02 klokken 09:44: Nvidias globale PR-sjef, Bryan Del Rizzo, har bekreftet at fartssperren er bygget inn i kortets fastvare (BIOS), og ikke kun ligger i driveren. Saken er også oppdatert med rykter om miningsperre for fremtidige andre kort i RTX 30-serien.

