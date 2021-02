Nytt fra Sonos kommer 9. mars

Men hva som skal avsløres sier de lite om.

Vegar Jansen 18 Feb 2021 10:51

Sonos er en populær høyttalerprodusent med en rekke gode produkter på samvittigheten – eksempelvis Sonos One, som kom helt til topps i fjorårets samletest av multiromshøyttalere .

Som regel er det derfor stor interesse når selskapet skal slippe nye produkter, og nå har de satt en dato for sin neste presentasjon. Den skal avholdes 9. mars.

Det store spørsmålet dreier seg selvfølgelig rundt hvilket eller hvilke nye produkter vi får se.

Visse rykter sier at vi kan risikere å se en ny og mindre versjon av Sonos Move , som har batteridrift samt støtter både Wi-Fi og Bluetooth trådløst. Ettersom den i tillegg er værbestandig, kunne den egentlig også egnet seg fint på tur.

Men med en vekt på tre kilogram og relativt kraftig størrelse er ikke Move en høyttaler som så enkelt kan tas med i veska. Sånn sett er det fullt forståelig dersom Sonos har planer om å slippe en mindre, lettere og rimeligere portabel høyttaler.

Hodetelefoner er også en mulighet

Dette skal angivelig være Sonos’ kommende hodetelefoner. Sonos / DMPA

Et annet Sonos-produkt vi har hørt rykter om i et par år er trådløse hodetelefoner. Selskapet har per i dag ingen produkter av den typen på markedet, så det er slett ikke umulig at Sonos også vil inn på dette markedet.

Ifølge The Verge har også nylig dukket opp tegninger av et Sonos-hodesett hos det tyske patentbyrået (DMPA).

Det spekuleres i om disse hodetelefonene ikke vil kunne seile opp som aktuelle konkurrenter til populære modeller fra blant annet Bose og Sony – altså legge seg i prisleiet rundt tre til fire tusenlapper.

Men om det faktisk blir hodetelefoner, en mer portabel batteridrevet høyttaler eller noe helt annet vi får servert fra Sonos er det nok i hovedsak bare selskapet selv som vet sikkert akkurat nå.

Det greieste er nok å bare finne frem den berømte krukken med tålmodighet og smøre seg godt inn fram til den 9. mars.