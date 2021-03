Amazon Prime Video satser i Norge

Lover spesialtilpasset innhold for nordmenn.

Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 1 Mar 2021 12:43

For over fire år siden skrev vi at Amazon Prime Video ble lansert i Norge . Nå, i mars 2021, får vi beskjed om at det samme skjer igjen. Forskjellen er at denne gangen har Amazon Prime Video en klar satsing på det norske og nordiske markedet, fremfor å bare åpne dørene for alle som vil inn.

– Selv om vi har vært tilgjengelig for nordmenn siden 2016, føles lanseringen nå som dag én for oss. Vi har allerede de globale «Originals» tilgjengelige på tjenesten, men fremover vil vi legge til stadig mer innhold som er relevant for Norden, forteller Amazon Prime Videos nordiske sjef, Martin Backlund, til Tek.no.

I Norge er det Netflix som er den regjerende strømmekongen, tett etterfulgt av Viaplay og HBO, viser en analyse gjort av JustWatch . Amazon Prime Video ligger på en fjerdeplass, mens nykommeren Disney+ er hakk i hæl.

Martin Backlund, Amazon Prime Videos nordiske sjef, stilte opp til Zoom-intervju. Niklas Plikk, Tek.no

Menyer, nå på norsk

I første omgang betyr Amazon Prime Videos nye «lansering» at menyer er tilgjengelig på norsk, flere titler får undertekster på norsk, man kan betale med norske kroner og innholdet som promoteres blir trolig litt annerledes. Men etter hvert skal det også komme innhold på norsk, laget av norske skapere.

– Vi er i aktive samtaler med flere produsenter og går gjennom materiale i disse dager, sier Backlund.

Han vil imidlertid ikke si noe om hverken hvem de snakker med, om det er snakk om TV-serier eller filmer eller hvor mange det er snakk om. Heller ikke hvor mye penger de spytter inn i det nordiske prosjektet.

– Men når vi satser i Norge nå så handler det ikke bare om innhold på norsk, men også innhold som nordmenn er interesserte i. Det kan være store titler fra enten USA eller Storbritannia, og vi har for eksempel sett at flere i Skandinavia elsker britisk krim. Det vil vi by på mer av, forteller Backlund.

Lover å holde prisen lav

Amazons mål er åpenbart å vokse, men selv sier sjefen at de ikke ser så mye på konkurrentene og hva de gjør. Han tror uansett at Amazon Prime Video kan vokse, uten at de nødvendigvis må stjele kundene fra andre aktører.

– Det vi allerede vet er at stort sett alle nordmenn har rask og god internettilgang hjemme, det er allerede vanlig for mange å abonnere på flere strømmetjenester, og interessen og behovet for innhold er høyt. Med vår pris på 65 kroner er vi en veldig rimelig tjeneste, spesielt med tanke på den høye kvaliteten på innholdet vårt. Så vi ønsker å tilby noe nordmenn vil elske og komme tilbake til ofte.

Martin Backlund, Amazon Prime Videos nordiske sjef. Amazon

Da Amazon Prime Video først ble tilgjengelig i Norge i 2016 hadde de en inngangspris på omtrent 25 kroner i måneden, de første seks månedene. Etter det økte prisen til 50 kroner i måneden. Siden den gang har det altså blitt litt dyrere, men Amazon planlegger ingen videre økning fremover:

– Vi har ingen planer om å øke prisene, og ser man på andre markeder hvor tjenestene våre har vært tilgjengelige så kan du se beviset på at vi akter å holde prisene lave. Amazon-sjef Jeff Bezos sa en gang at Amazon Prime skulle være så bra at det ville være «uansvarlig» å ikke være medlem, og det ønsker vi å fortsette å jobbe mot. Så vi ønsker rett og slett å holde prisen så lav vi kan, så lenge vi kan.

Vil ikke si et ord om Amazon-nettbutikk i Norge

Det er ikke lenge siden Amazons nettbutikk ble lansert i Sverige , og mange har lurt på når det samme vil skje i Norge. Kanskje er Amazon Prime Videos nye satsing på Norden et tegn på at Amazons nettbutikk er på vei til Norge også?

Vi forsøkte å stille spørsmålet til Backlund, men fremfor et enkelt ja/nei svar, fikk vi i stedet servert litt ekstra selvskryt av strømmetjenesten.

– Er dette et tegn på at Amazon er i ferd med å åpne opp i Norge?

– Amazon Retail, mener du?

– Ja.

– Vel, jeg mener det er to ting å se på her. For det første er alle deler av Amazon fokusert på å kontinuerlig forbedre tjenesten og produktet for kunder, og å rulle ut nye tjenester i nye regioner. Så på det punktet er vi konsekvente på tvers av hele Amazon. For Prime Videos del er vi opptatte av å bygge den beste strømmetjenesten vi kan. Det vil si; lav pris, strålende funksjonalitet, bra innhold og å være tilgjengelige på en rekke enheter. Så det er vårt mål, og vi vil bygge opp tjenesten på egne vilkår. Når det er sagt så jobber vi alle ganske uavhengig fra hverandre, og det at vi nå vokser og investerer i Norden er en refleksjon av at vi kan gjøre det for Prime Video, så da gjør vi det. Ga det mening?

– Vel, snakker dere med «retail»-siden? Vet dere om de planlegger å lansere noe i Norge?

– Uh, ja, vi er koordinerte. Men som sagt så jobber vi ganske uavhengige av hverandre. Våre ambisjoner er knyttet til Prime Video i Norden og hva vi kan få til med dét.

Med andre ord: Ikke ett ord om når Amazon potensielt åpner i Norge.