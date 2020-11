Norske No Isolation lanserer ny versjon av sin «ensomhets-dreper» Komp

Nesten utsolgt med en gang.

Komp er en skjerm som viser innsendte bilder og tar imot videosamtaler fra slekt og venner. Alt styres av en enkelt knapp. No Isolation

Stein Jarle Olsen 24 Nov 2020 17:14

«Komp» er enheten som skulle gjøre det enklere for eksempel for eldre å holde kontakten med resten av familien. Den er i praksis en liten datamaskin med kun to funksjoner - å kunne ta imot videosamtaler og å vise bilder som familien har lastet opp til en felles database. Det hele for å være enkelt nok å bruke for eldre og andre med lavere teknisk intuisjon.

Da vi testet første versjon av Komp konkluderte vi med at det var mye godt selskap i den, og tester Anders Brattensborg Smedsruds mormor ønsket ikke at den skulle forsvinne etter testperioden - selv om den var dyr og teknisk ikke spesielt avansert.

Nye Komp har fortsatt 17-tommers skjerm, men høyere oppløsning og nytt bildeformat. No Isolation

Nå lanserer norske No Isolation en ny versjon av Komp. Den har fått et litt oppdatert design og mindre preg av retro-TV, og ikke minst innebygget 4G-støtte. Sistnevnte retter opp en av våre innvendinger mot førsteutgaven, nemlig at mange eldre ikke har tilgang på wifi, og at det derfor kan være unødvendig knotete å få koblet skjermen til internett.

Oppløsningen er dessuten økt fra 1.280 x 1.024 til 1.920 x 1.080 piksler og bildeformatet endret fra 4:3 til 16:9, og høyttaleren skal være forbedret og gi mindre feedback til mikrofonen.

Prisen er satt til 8.000 kroner, som er 2.000 kroner lavere enn lanseringsprisen på den første versjonen. No Isolation tilbyr også ubegrenset data til enheten for 199 kroner i måneden (bruker Telias nett), men man kan selvfølgelig også velge å droppe det og bruke wifi eller en vanlig 4G-ruter eller liknende. Foreløpig er det ikke mulig å sette sitt eget SIM-kort, men det skal bli mulig gjennom en programvareoppdatering i fremtiden.

No Isolation forteller oss at skjermformatet er endret til 16:9 fordi det er et standardformat og gjør produksjonen mer fleksibel for dem, som også skal være grunnen til at prisen er redusert fra første generasjon.

Slik så Komp ut i første versjon, som vi testet for et drøyt år siden. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nesten utsolgt

Og med covid-19 har No Isolation opplevd stor etterspørsel etter Komp.

– Komp har alltid vært ekstra relevant rundt juletider, men i år har det tatt helt av. I løpet av 2019 solgte selskapet 650 enheter totalt. Hittil i år er dette tallet godt over 4.000, med over 30.000 månedlige app-brukere, sier daglig leder Karen Dolva i No Isolation i en melding.

Hun sier at de nærmest er utsolgt for den nye versjonen også, og nå jobber for å sikre nok deler til å levere flere før jul.

– Vi har en helt konkret kveld å jobbe mot her – ingen vil sitte alene på julaften. Nå gjør vi det vi kan for å sørge for at de som trenger det, får en Komp, sier Dolva.