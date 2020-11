Slutt på gratis fotobackup fra Google

Google Foto-opplastingene vil fra nå av trekke av den samlede lagringskvoten din hos Google. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 12 Nov 2020 09:43

Bildebackuper i såkalt «høy kvalitet» har vært gratis for brukere av Googles Foto-tjeneste de siste årene. For brukere av Googles egne Pixel-telefoner har til og med opplasting av bilder i full kvalitet vært kostnadsfritt. Men nå endrer Google vilkårene for den populære tjenesten .

Fra sommeren som kommer vil brukere flest måtte kjøpe ekstra lagring gjennom Google One-programmet for å fortsette å laste opp bilder til tjenesten. Ifølge pressemeldingen sier Google fra om endringen nå, slik at brukere skal få god tid til å forberede seg på endringen, som trer i kraft 1. juni 2021.

Begynner å spise av gratiskvoten

Enhver nyregistrert Google-konto kommer med 15 gigabyte lagring fordelt på de ulike tjenestene. Men de begynner det å bli mange av etter hvert. Ved siden av Foto har Google Docs for dokumenter, regneark og liknende og Drive for filopplastinger. I tillegg brukes det av datakvoten til e-post på Gmail og til synkronisering av mobilen din hvis du har Android-telefon.

Det kan fort bli trangt hvis du bruker alle tjenestene.

Tidligere har ikke opplastinger til Foto-tjenesten tatt av denne kvoten. Endringen innebærer en nedskalering for alle brukere - også Pixel-brukerne. Har du en vanlig Android-telefon vil alle opplastinger av bilder og video fra den ta av kvoten, mens Pixel-brukere må vinke farvel til «full kvalitet»-muligheten og klare seg med «høy kvalitet».

Såkalt «høy kvalitet» innebærer 16 megapikslers oppløsning, men relativt kraftig, om enn lite merkbar, komprimering av filene sammenliknet med «full kvalitet».

Google: De fleste klarer seg uten

Ifølge pressemeldingen skal 80 prosent av Google Foto-brukerne uansett ha tre år på seg før de treffer lagringstaket på tjenesten. Og fra og med datoen tjenesten begynner å ta av datakvoten din har Google planer om å slippe et verktøy som lar deg vaske arkivet for gamle og dårlige bilder, slik at du kan slette bildene du eventuelt tar som ikke er verdt å ta vare på.

Det er litt uklart om Google mener at 80 prosent av brukerne faktisk har kvote nok igjen på kontoene sine til å fortsette med dagens opplastingsforbruk i tre år til, eller om det vil ta tre år for de fleste brukere å fylle en fersk 15-gigabyte-kvote med bilder. Hvert bilde på tjenesten komprimeres ned til rundt én megabyte. Et litt upresist regnestykke leder dermed til at rundt 15.000 bilder dersom du utelukkende bruker kvoten din på Foto-opplastinger. Lagringsplassen vil naturlig nok forsvinne radigere om du laster opp video, eller bruker «full kvalitet»-innstillingen.

Om du er blant de 20 prosentene som ikke klarer seg i tre år, er rådet å oppgradere til en større Google One-plan. Tjenesten er først og fremst en lagringsplan som starter på 170 kroner i året og går helt opp til 900 kroner i året, avhengig av hvor mye plass du trenger. Billigste løsning 6,66-ganger størrelsen på den opprinnelige lagringskvoten din til 100 gigabyte. Den dyreste gir hele 2 terabyte lagringsplass.

Litt billigere enn Apple

Google tilbyr også bedre brukerstøtte via One-programmet, og amerikanske brukere av de dyreste abonnementene får VPN-tjenester i tillegg. Det er imidlertid ikke tilgjengelig her på berget.

Apple har tilsvarende iCloud-abonnement, men er noe dyrere. 50 gigabyte koster 10 kroner måneden, eller 120 kroner i året, mens den dyreste 2 TB-planen koster 99 i måneden, eller omtrent 1200 kroner i året. Hos Apple kan man imidlertid slå sammen et stort spenn av ulike tjenester til en Apple One-plan, der alle deler av Apples tjenesteunivers inngår - og der noen av planene lar deg dele alt sammen innenfor husstanden.