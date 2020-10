Stor variasjon i hvor raskt du lader iPhone 12 med MagSafe

Lader følger ikke lenger med i esken. Skal du lade trådløst kan din gamle lader være et dårlig valg.

Skjermdump YouTube / Zollotech

Ole Henrik Johansen 27 Okt 2020 08:25

YouTube-kanalen Zollotech har nå målt en rekke ladeadaptere for å se hvor mye effekt du kan forvente å få – om du bruker disse til å lade de nye iPhone 12-modellene med MagSafe. Apple har nemlig valgt å ta ut laderen fra esken når du kjøper en av de nye modellene.

Tanken er at du skal bruke din eksisterende lader for å spare miljøet. Men det viser seg at du mest trolig må handle med en ekstra lader likevel om du ønsker raskest mulig trådløs lading.

Mac-lader på 96 watt gir ikke rask MagSafe-lading

En av de kraftigste laderne fra Apple er den som følger med nyeste MacBook Pro-modellene. Denne yter 96 watt, og man skulle kanskje tro at denne ville gi deg raskt lading om du bruker den til iPhone 12 med den nye MagSafe-ladeplaten.

Men videoen viser at dette ikke er tilfelle. Riktignok får du rundt 10 watt, hvilket viser seg å være bedre enn del andre alternativer, men fortsatt et stykke unna det maksimale potensialet på 15 watt.

Så du vil altså få raskere lading om du heller kjøper 20 watts USB-C-laderen som Apple selger for 229 kroner. Denne er nemlig en av få sikre valg du kan bruke om målet er å få maks effekt med MagSafe.

Les også iFixit: iPhone 12 har mindre batteri enn før

Mange ladere vil gi rundt 7 watt

Testeren tar også for seg en rekke andre ladere. Blant annet den som følger med Samsung sin nyeste Note 20 Ultra-modell . Bruker du denne så vil effekten ramle ned til rundt 7 watt. Altså halvparten av hva du får med Apple sin nye lader. Og noe mindre enn om du bruker Mac-laderen din.

Videoen viser videre at selv om du har kraftige ladere på opp mot 65 watt, vil ikke disse gi deg 15 watt med MagSafe. De beste virker å legge seg rundt 9 watt på det meste.

Men disse er likevel ikke så ille sammenlignet med om du tar i bruk en eldre lader av typen USB-A. Da viser det seg at du kan ramle helt ned i 0,5 watt med effekt. Da vil det ta lang tid å tanke opp telefonen din.

Under videoen så ligger telefonen det testes på rundt 50 prosent batteri. Det er innenfor området opp mot 80 prosent hvor mobilen kan lades raskest mulig. Hurtigheten vil avta når du passerer 80 prosent. I tillegg vil temperaturen telefonen har når den lader også gi utslag på hvor raskt du får ladet.

(Kilde: YouTube )