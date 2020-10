USA slipper opp på Huawei-restriksjonene

Tillater brikkeeksport så lenge det ikke brukes til 5G-bygging.

Mobiltelefoner er (kanskje) ikke et problem, hevder Financial Times kilder, når de sier at brikker og prosessorer vil bli tillatt solgt til den kinesiske mobilprodusenten. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 29 Okt 2020 10:23

Siden i fjor vår har USA nektet amerikanske selskaper å samarbeide med Huawei. Den synligste forskjellen for deg som forbruker har vært at Huaweis tre siste toppmodeller har måttet klare seg uten Google-tjenester. Her i Europa har salget av Huawei-telefoner stupt, etter at selskapet gjorde det skarpt før handelsrestriksjonene.

Nå melder Financial Times at restriksjonene mot å levere maskinvare til Huawei lettes; stadig flere lisenser for eksport av brikker og prosessorteknologi til Huawei blir godkjent. Forutsetningen skal være at brikkene ikke brukes til selskapets nettverksprodukter for 5G.

Tomme for mobilbrikker

Allerede i fjor sommer ble det klart at salg av amerikansk teknologi ville underlegges en godkjenningsprosess . Men akkurat brikkefronten har vært hard for kineserne - ettersom USA har nedlagt ytterligere restriksjoner der; produksjon gjort ved hjelp av amerikansk teknologi har også fått salgsforbud i retning Huawei.

Dermed ville alt fra kjøp av Qualcomms Snapdragon-brikker og Intels prosessorer til produksjon av Huaweis egne Kirin-brikker basert på ARM-teknologi sittet i saksen. Huawei gikk selv ut og sa at lageret deres av mobilbrikker var i ferd med å gå tomt, og at de ikke ville kunne bestille produksjon av flere prosessorer etter 15. september.

Mobilsjef Richard Yu i selskapet uttalte i august at den inneværende Kirin 9000-serien kunne bli den siste fra Huawei, og at det var snakk om et stort tap for produsenten.

FT-kilder: – Mobiltelefoner er ikke et problem

Ifølge Financial Times kilder skal leverandører av nettverksutstyr ha blitt fortalt at utgangspunktet for søknader om eksportlisens til Huawei er avslag, med mindre det kan vises spesifikt til at produktene ikke støtter 5G.

Samtidig skal to av Huaweis ikke navngitte leverandører ha sagt at de ser lyst på videre leveranser til mobilproduksjonen:

– Det har blitt antydet til oss at brikker for mobiltelefoner ikke er et problem, skal den ene av dem ha sagt til avisen.

Også på skjermfronten lysner det for Huawei, etter at Samsung har fått lov til å selge OLED-teknologi til kineserne.

Retur til Google?

Hva, om noe, dette betyr for Huaweis muligheter til å jobbe videre med Google og Android er uvisst. Så langt har Huawei flagget nokså tydelig at de satser på sine egne løsninger fremover, med appbutikken App Gallery, og egne løsninger for alt fra kart til mobilbetaling.

Deres eget Harmony OS er også på trappene, og har primært vært synlig i Huaweis TV-er så langt.

Men gitt det drastiske inntektsfallet for mobildivisjonen utenfor Kina, virker det ikke utenkelig at selskapet kan ha åpne kommunikasjonsdører mot Google. Hvis de altså får lov.

Inntektene for Japanske Sony skal ha sunket betraktelig etter at de ikke fikk lov til å selge sine bildebrikker til Huawei, og president Donald Trump har også vært tydelig på at Silicon Valley har ønsket muligheten til å selge varer og tjenester til mobilkjempen Huawei.

Tross drastisk nedgang i vestlige markeder skal totalsalget for mobilprodusenten ha økt etter at sanksjonene ble nedlagt. I mars i år rapporterte de om rekordomsetning , mens veksten de siste månedene skal ha stagnert noe - selv om de fortsatt kan vise til økning . En del av Huaweis motbakke tilskrives imidlertid virussituasjonen .