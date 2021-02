Slipper nye detaljer om Audis kommende «billig-e-tron»

Audis Q4 e-tron er foreløpig kun vist frem i konseptversjon. Produksjonsmodellen skal etter sigende vises frem like etter påske, altså i april. Her SUV-versjonen til venstre, Sportback til høyre. Audi

Stein Jarle Olsen 20 Jan 2021 08:51

Audis e-tron var Norges desidert mest solgte bil i 2020, og interessen blir neppe mye mindre når den litt mer kompakte og rimeligere Q4 e-tron skal lanseres i år.

Lanseres etter påske

Planlagt lansering for e-tron Q4 er like etter påske, varslet Audi-importør Møller i en e-post til interessentene tirsdag. Det gjelder både for Q4 og den mer coupé-aktige Sportback-modellen, og samtidig vil de også starte salget.

De første spesialutgavene av bilen vil deretter utleveres i sommer, mens leveringen av Sportback-modellene vil tilta like etter sommeren. At coupé-varianten lanseres samtidig som SUV-varianten skiller seg dermed fra søstermerkene Volkswagen og Skoda, hvor det foreløpig kun er SUV-versjonene av henholdsvis ID.4 og Enyaq som er i salg.

Møller hevder Norge er et prioritert marked og vil få god tilgang på biler, som kanskje ikke er veldig overraskende med tanke på at nesten én av fem e-tron solgt i verden i fjor gikk til Norge .

E-tron Q4 Sportback-konseptet. Audi

4,6 meter lang

Q4 e-tron er altså Audis versjon av bilen Volkswagen kaller ID.4 og Skoda kaller Enyaq, og de er alle bygget på samme plattform (MEB) og er rundt 4,6 meter lange og med en akselavstand på 2,77 meter. Møller bekrefter også at firehjulsdrift vil bli tilgjengelig som valg fra dag én - konseptmodellen hadde en motor på 150 kW (204 hestekrefter) bak og én på 75 kW (102 hk) foran. Samlet effekt 225 kilowatt og 460 Nm moment.

Batteriet er fra tidligere varslet at blir det foreløpig største batteriet på MEB-plattformen, på 82 kWh brutto og 77 kWh netto. Det skal gi en rekkevidde på over 450 kilometer, men tidligere har de også sagt at de rent bakhjulsdrevne versjonene vil få over 500 kilometer. Hurtiglading vil kunne skje med inntil 125 kilowatt, og det skal gi lading fra 0–80 prosent på rundt 30 minutter.

Q4-konseptet slik det så ut på bilmessen i Géneve i mars 2019. Hanne Hattrem, VG

Får tilhengerfeste

Bilen får både varmepumpe, mulighet for tilhengerfeste og takstativ, ifølge Møller. Hvor mye den vil kunne trekke vet vi foreløpig ikke, men det er vel ikke utenkelig at den får omtrent samme kapasitet som Skoda Enyaq - 1200 kg. Bagasjeromsplassen er foreløpig ikke endelig, men Møller estimerer at den blir rundt 500 liter. ID.4 har til sammenlikning en oppgitt bagasjeplass på 543 liter, Enyaq 585 liter.

Pris vet vi selvfølgelig ikke, men vi kan jo nevne at 1st-versjonen av Volkswagens ID.4 starter på 426.900 kroner, mens Skoda skal ha 449.520 kroner for Enyaq med bakhjulsdrift og 77 kWh-batteri - og 478.520 kroner for versjonen med firehjulsdrift.

Dagens e-tron 50 starter i skrivende stund på knappe 600.000 kroner. Andre konkurrenter er Volvos helelektriske XC40, Fords Mustang Mach-e, Tesla Model Y, Nissans kommende Ariya og sannsynligvis Hyundais Ioniq 5, for å nevne noen.