Sony gir bort Horizon Zero Dawn og ni andre spill den neste måneden

Horizon Zero Dawn: Complete Edition. PlayStation Studios

Audun Rodem / Gamer.no 18 Mar 2021 14:32

Etter at Sony ga bort Ratchet & Clank i mars, har de nå avduket hvilke spill som skal gis bort via Play at Home-initiativet i nær fremtid.

Fra 25. mars kan alle PlayStation-spillere sikre seg Enter the Gungeon, Abzû, Subnautica, Thumper, Rez Infinite, The Witness, Astro Bot Rescue Mission, Moss og Paper Beast. Alle spillene kan skaffes kostnadsfritt, og spillerne får beholde dem for alltid, så lenge de sikres før 23. april.

De siste tre spillene på lista er VR-spill, og man trenger et PlayStation VR-headsett for å nyte dem.

Les også: Historien om hvordan PlayStation ble til » (Gamer.no)

Horizon Zero Dawn på menyen

Rosinen i pølsa er nok likevel at Horizon Zero Dawn: Complete Edition blir gratis som en del av dette initiativet fra 19. april. Denne varianten av spillet inneholder utvidelsen Frozen Dawn, som legger til en god del ekstra. Både spillet i seg selv og utvidelsen fikk svært god mottagelse, og regnes som noe av det beste på PlayStation 4 fra de siste fem årene.

Les Gamer.nos anmeldese av Horizon Zero Dawn »

Spillet kan lastes ned gratis frem til 14. mai, og som med de overnevnte spillene får man beholde det dersom man sikrer seg det i løpet av perioden.

Les også: Interessert i flere «gratis» spill på PlayStation? Se hvilke spill du får med PlayStation Plus-abonnementet i mars » (Gamer.no)

Play at Home-initiativet er noe Sony startet opp i 2020, som en gest til spillere verden over under den pågående pandemien. Kampanjen tar sikte på å gjøre sitt for at folk blir hjemme og spiller, i en tid der flere av oss må innfinne oss med en ganske isolert hverdag.