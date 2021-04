Nå er det slutt for disse

Logitech avslutter produksjonen av Harmony-serien.

Logitechs Harmony-fjernkontroller har vært populære, spesielt i hjemmekinokretser. Logitech

12 Apr 2021

Logitech slutter å produsere Harmony-fjernkontrollene sine. Det varslet selskapet i helgen.

Har du noen gang vært i markedet for en universalfjernkontroll, er sjansen stor for at du har endt opp med nettopp en Harmony-kontroll fra Logitech. I mange år var disse nesten synonymt med universalfjernkontroll-kategorien, og produktene lot deg styre alt fra kabel-tv-bokser til spillkonsoller og andre medieenheter.

Dette har blitt mindre og mindre viktig i takt med at vi har fått teknologier som HDMI-CEC.

Smarthjem-kontroll

HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) er det som gjør at TV-fjernkontrollen din kan fungere som fjernkontroll for mange eller alle av de tilkoblede enhetene dine, og i dag støtter stort sett alle nymotens TV-er og mediebokser denne teknologien. Riktignok vil TV-fjernkontrollen stort sett bare kunne utføre ganske enkle kommandoer på denne måten.

De siste årene har imidlertid Logitech lagt til støtte for en del smarthjemenheter, som Philips Hue-lamper og rullegardiner, og for taleassistentene Google Assistant og Amazon Alexa.

Logitech sier at de kommer til å fortsette å tilby kundestøtte til Harmony-brukerne sine så lenge folk bruker enhetene, og at de vil fortsette å tilby programvare, apper og legge til nye enheter i databasen. Kontrollene vil også være tilgjengelig i butikk så lenge lagrene rekker, men det vil altså ikke bli produsert noen nye.

I Norge ser vi at toppmodellen Harmony Elite fortsatt er på lager hos noen butikker, og det samme gjelder den noe enklere Harmony Companion. På topplista over fjernkontroller hos vår partner Prisjakt ser vi også at Harmony-fjernkontrollene kun er slått av Apples Siri Remote i popularitet.

Frustrerte brukere

I kommentarfeltet under Logitechs annonsering uttrykker frustrerte brukere sin misnøye.

«En forferdelig avgjørelse fra et selskap som lager de beste fjernkontrollene», skriver en.

«En virkelig fæl avgjørelse og mange brukere som meg selv kommer til å unngå alle Logitech-produkter i fremtiden», skriver en annen.

«Veldig skuffende. (...) Det finnes ingen reelle konkurrenter», skriver en tredje.

Mange i forumet skriver dessuten at de håper Logitech vil selge Harmony-avdelingen eller slippe programvaren som åpen kildekode, slik at utviklingen kan fortsette. En underskriftskampanje har sågar blitt opprettet for å få Logitech til å skifte mening. Den har i skrivende stund et par hundre underskrifter.