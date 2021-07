Apple har lansert MagSafe-nødlader

Festes til iPhone 12 magnetisk.

Slik ser laderen ut på iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. Apple

Torstein Norum Bugge 14 Juli 2021 08:22

Da Apple lanserte sin iPhone 12-portefølje lanserte de også en rekke oppdaterte MagSafe-tilbehør, som kan festes bakpå mobilen med intet annet enn magnetisme. Nå har de lansert enda et slikt produkt , spesifikt for iPhone 12 og iPhone 12 Pro: MagSafe Battery Pack.

Dette er akkurat det det høres ut som, nemlig en nødlader du enkelt kan klipse fast bakpå telefonen via magneter i laderen og de innebygde magnetene i telefonen.

Navnet er det samme som på løsningen Apple i lang tid hadde i sine MacBooker for lading, men deretter kastet på sjøen til fordel for USB Type-C-lading. I motsetning til MagSafe- og Magsafe 2-laderne er imidlertid batteripakken trådløs, akkurat som MagSafe-laderne Apple allerede hadde til både iPhone 12 og iPhone 11.

Slik ser laderen ut på iPhone 12 Mini og iPhone 12. Apple

Forskjellen er egentlig at Apple nå har revet av kabelen og dyttet et batteri rundt en slik trådløs MagSafe-lader. Og slik ble MagSafe Battery Pack født.

Kan bestilles allerede nå

Slik ser baksiden av laderen ut. Apple

Så langt vi kan se fra Apples nettsider er laderen allerede mulig å kjøpe, og er merket som «Klar til utsending: 5–7 virkedager». Det er med andre ord mulig å knabbe en allerede nå.

Prisen er nokså stiv dog, spesielt gitt det som ser ut som en nokså liten batteripakke (Apple oppgir ikke kapasiteten på sine sider).

Du skal ut med hele 1.099 kroner for å skaffe deg en MagSafe Battery Pack. Apple selv oppgir ikke størrelsen på sine sider, men ifølge The Verge har spesifikasjonene blitt lekket via tekniske tegninger:

Kapasitet: 1.460 mAh/11,13 Wh

Spenning: 7,62V

Gitt størrelsen på laderen høres dette rimelig ut, og vil i så fall bety at MagSafe-laderen gir eksepsjonelt lite lader per krone. I vår nylige test av kompakte nødladere kan du få omtrent ti nødladere i denne kategorien for samme pris med kapasitet rundt 10.000 mAh hver. Eller fire-fem trådløse nødladere med samme kapasitet fra testen av slike fra et halvår tilbake .

Det er etterhvert blitt en del ulike MagSafe-produkter i Apples portefølje. Apple

Det Apple selv åpent oppgir er oppladingshastigheten, som er på opptil 27 W med en USB Type-C-lader ment for MacBooker eller lignende, eller rundt 15 W med en Lightning-lader. Ladehastigheten ut av laderen til telefonen skal være rundt 5 W. Du skal også kunne lade selve nødladeren via telefonen, via omvendt trådløs lading – men da må telefonen være plugget i en kablet lader.

Du trenger også iOS 14.7 (programvare som ikke er sluppet enda) for å bruke laderen, samt en iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro eller iPhone 12 Pro Max. Vi regner med at dette betyr at vi også vil se iOS 14.7 i løpet av kort tid, gitt at laderen allerede er kjøpbar.