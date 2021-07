iOS 14.7 er her, med støtte for Apples nye nødlader

Apple ruller ut oppdateringer for iPhone, Apple Watch og Apple TV.

Nylig skrev vi om MagSafe - Apples nye magnetiske nødlader . Den nye oppdateringen, iOS 14.7, vil gi deg muligheten til å ta den i bruk, såfremt du eier en iPhone 12 eller iPhone 12 Pro.

Utover dette er ikke iOS 14.7 den største oppdateringen fra Apples side, utover de vanlige sikkerhetsoppdateringene. Her er oversikten over det som er nytt:

Apple Card Family gir deg muligheten for å la flere ta i bruk samme felleskonto med et Apple Card (ikke tilgjengelig i Norge)

Home-appen gir deg nå muligheten til å styre alarmer på HomePod.

Informasjon om luftkvalitet i Weather og Maps er nå utvidet til å gjelde Canada, Italia, Nederland, Sør–Korea og Spania.

Podcast-biblioteket skal nå la deg kunne velge mellom å se alle podcaster eller kun de podcastene du følger.

I tillegg har Apple rettet noen feil, som at batteristatus kunne forsvinne på enkelte iPhone 11-modeller og at avspilling av det nye lossless-formatet i Apple Music kunne stoppe.

Også oppdateringer for Apple Watch og Apple TV

Den nye oppdateringen for Apple Watch, som har fått navnet watchOS 7.6, er heller ikke av det mest omfattende slaget. Den kanskje største endringen er at bruken av såkalt EKG (elektrokardiografi) - der klokken analyserer hjerterytmen din basert på de elektriske signalene i hjertemuskulaturen - er utvidet til å gjelde 30 nye land. I Norge har dette vært tilgjengelig en god stund allerede.

Når det gjelder oppdateringen for Apple TV (TVos 14.7) har ikke Apple gitt noen fullstendig oversikt over endringer, men den skal for det meste bestå av ulike feilrettinger.