Audacity endrer vilkårene etter beskyldninger om spionvare

Mener det hele dreier seg om en «uklar formulering».

David Johansen Auby 7 Juli 2021 15:07

Forleden skrev vi om lydredigeringsprogrammet Audacity som nå er ute i hardt vær etter det ble kjent at programmets nye personvernregler endres. Nå vil Muse Group - selskapet som kjøpte opp Audacity i april - revidere personvernreglene for å ta bekymringene på alvor.

Som vi har skrevet tidligere vil oppdateringene innebære å innhente en rekke data, slik som hvilke operativsystem en anvender, prosessorinformasjon og feilkoder, samt også brukernes lokasjon. Dette skal ifølge Muse Group brukes av analytiske hensyn og for å forbedre programvaren.

Vil lagre data i kun ett døgn

Et av punktene i de nye personvernreglene presiserer at data kan innhentes for rettshåndheving og på myndigheters anmodning. Dette har skapt reaksjoner hos mange brukere som mener at Audacity nå utvikler seg til å bli et spionvareprogram.

Audacity har nå forsøkt å oppklare det de mener er en misforståelse skapt av en «uklar formulering i personvernreglene». De presiserer at persondata (operativsystem, prossesortype, IP-adresse og feilrapportering) kun skal lagres i 24 timer. Etter dette vil informasjonen slettes og ikke lenger kunne knyttes til noen bruker.

Ifølge Muse Group er datainnsamlingen viktig for å ivareta to nye funksjoner i den kommende oppdateringen av programmet: feilrapportering og automatiske oppdateringer.

Nye personvernregler ventes

Allikevel går ikke Muse Group tilbake på at de kan komme til å dele data av rettshensyn, men presiserer at de «kun kommer til å dele data hvis den kreves av en domstol i en jurisdiksjon der programmet opererer». Videre skriver de at dette er «et standard policykrav for å tilby tjenester i mange jurisdiksjoner, uavhengig av dybden av innsamlede data eller tjenestens art».

I samme post skriver Muse Group at programmet fint kan brukes offline og at personvernreglene da ikke vil gjelde.

En tydeligere oppklaring vil komme i nye oppdaterte personvernregler som selskapet og deres juridiske team nå jobber med.

Ønsker «fork»

Så blir spørsmålet om de nye reviderte personvernreglene vil stilne brukerstormen, eller om lydredigeringsprogrammet Audacity har fått en uopprettelig bulk i skroget.

Mange brukere ønsker dessuten at det skal lages en såkalt «fork» av programmet - altså en kopi som ikke innhenter data, basert på den åpent lisensierte kildekoden.

For de som er bekymret for personvernreglene skal det dessuten være mulig å bruke nåværende versjon (3.0.2) uten å risikere at data samles inn. De nye personvernreglene trer nemlig i kraft kun fra og med neste oppdatering (3.0.3) av programmet.