Amazon sier Alexa kan etterligne stemmen til dine avdøde slektninger

Skjermbilde fra Amazons presentasjon.

Niklas Plikk 1 min lesetid

Selv om de fleste tenker på Google eller Apple når man snakker om taleassistenter i Norge, er Amazons Alexa minst like stor i hjemlandet USA.

Nylig demonstrerte Amazon en ny teknologi de har jobbet med som lar taleassistenten deres etterligne hvilken som helst stemme. Alt de skal trenge er lydklipp av stemmen, omtrent ett minutt skal være nok, og deretter vil den kunne snakke med tilsvarende stemmeleie.

I demonstrasjonen fra scenen poengterte de at dette kunne brukes for å etterligne stemmen til en død slektning for å minnes dem, noe som har skapt mange reaksjoner.

Kan etterligne bestemor

Demonstrasjonen viser et barn spørre Alexa om «bestemor» kan lese ham en nattahistorie. Alexa lystrer, og ut kommer en stemme som i hvert fall høres ut som stemmen til en eldre dame.

– Som dere kunne se i denne oppleven, i stedet for at Alexas stemme leste boken, er det barnets bestemors stemme», forteller Rohit Prasad, Amazons sjefsforsker for Alexa AI.

Prasad sa også at å legge til «menneskelige attributter» ti kunstig intelligens har bare blitt mer viktig under pandemien fordi så mange har tapt en nært bekjent.

– Selv om kunstig intelligens ikke kan lindre smertene ved et tap, kan den definitivt gjøre minnene vare, fortalte Prasad.

Får kritikk: «Creepy»

På sosiale medier har teknologien blitt kalt både morbid, en «monstrositet» og «creepy», selv om teknologien i seg selv egentlig ikke er ny.

Akkurat som at «Deep fakes» har blitt vanligere å se for å etterligne ansikter, kan samme teknologien brukes for å etterligne stemmer, og kalles helt enkelt «audi deep fakes».

Avanserte lydprogrammer har også lignende funksjoner for å klone stemmer basert på opptak. Funksjonen kan for eksempel brukes i et podcastopptak hvis verten bommer på et ord eller to, så kan redigerer gå inn og skrive inn et ord eller to, og redigere vekk den originale feilen. Så lenge klippet er kort og enkelt, vil det ofte ikke være mulig å høre at det er «fake».

Men som avisen The Verge skriver:

– Hey Alexa, that’s weird as hell.