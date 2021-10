Tesla femdoblet inntektene fra fjoråret

Tesla Model 3 og Model Y er årsaken.

Illustrasjonsbilde.

Tesla er ett av tilsynelatende få selskaper som ikke lar seg påvirke av den globale mangelen på databrikker, som har sendt omtrent alle andre selskap inn i delemangelens dal.

Ifølge kvartalsrapporten selskapet la frem for kort tid siden gikk Tesla med et overskudd på 13,5 milliarder norske kroner, godt over fem ganger så mye som på samme tid forrige år.

Hovedårsaken skal være rekordgode salg av Model 3 og Model Y, hvorav sistnevnte kun ble tilgjengelig for salg i løpet av det siste kalenderåret.

Totalt ble 232.102 modeller av disse to solgt bare i løpet av tredje kvartal 2021, mens kun 9289 Model S og Model X totalt ble solgt. Sistnevnte er et fall på over 40 prosent sett mot fjoråret - men for tiden leveres det knapt ut noen Model S og X, i påvente av en oppgradering som har dyttet leveringstiden for nye kunder til slutten av 2022.

Tilsynelatende upåvirket av brikkemangelen

Tesla Model Y er per nå nyeste modell i selskapets portefølje.

Tesla hadde også en rekordgod september-måned her i landet, og kunne melde om 3564 nye Model Y og 2218 Model 3 solgt. Det er med andre ord liten tvil om at den globale trenden også gjelder oss her på berget – sannsynligvis i enda større grad. Omtrent én av tre nye biler i Norge i september var en Tesla.

Kvartalsrapporten løfter frem Teslas nye Gigafactory i Shanghai som hovedårsaken til produksjonsløftet, og også hovedgrunnen til at de ikke sliter med de samme leveringsproblemene som mange andre billeverandører akkurat nå.

Samtidig understrekes det at «produksjonen i fjerde kvartal vil avhenge mye av tilgangen på deler», men at man samtidig «forventer fortsatt vekst».

Martin Viega, en av Teslas kontaktfigurer ut mot investorer, sier at selskapets ambisiøse mål om å øke utvalget til større volum og nye segment står ved lag:

– Vi ønsker å være tilstede i alle segmenter, være det seg små og mellomstore sedaner, SUV-er eller pick-uper, sier han.

Les også Ny enorm Tesla-måned, ny elbilrekord i september