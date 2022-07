Android får populær Airpods-funksjon

...gitt at du har riktige ørepropper.

«Audio switching» er navnet på en ny Android-funksjon som minner veldig om den Apple har introdusert på sine AirPods. Det innebærer at lyden vil bytte automatisk mellom enhetene om du har flere enheter med Android - og et støttet par ørepropper.

Evnen til at øreproppene automatisk kan bytte mellom iPhone, iPad og Mac har vært en funksjon mang en bruker av Apples AirPods har satt pris på, og nå får Android også støtte for en liknende funksjon. I alle fall delvis.

Google lanserer nemlig såkalt audio switching på sine egne Pixel Buds Pro, og teknologien kommer også til «utvalgte» modeller fra Sony og JBL i de kommende ukene.

På toppen av Fast Pair

Teknologien bygger på Googles såkalte Fast Pair-teknologi, som innebærer at proppene dukker opp på telefonen bare du holder dem i nærheten og synkroniseres til andre Android-enheter hvor du er innlogget med Google-kontoen din - akkurat som AirPods gjør med iPhone og andre enheter med iCloud-konto.

Audio switching legger til informasjon om hva det er du lytter på, skriver Google i et blogginnlegg, og så prioriteres de ulike enhetene deretter. Hvis du ser på video på nettbrettet og du får en varsling på telefonen, vil eksempelvis ikke den lyden høres i øreproppene.

Hvis telefonen derimot ringer, vil du automatisk høre ringelyden og kunne ta samtalen i øreproppene - og så bytte automatisk tilbake til nettbrettet når samtalen er over.

Flere plattformer og enheter kommer

En varsling på enheten gjør imidlertid at du kan bytte rett tilbake til originalkilden om du ikke ville at lyden skulle bytte.

Pixel Buds Pro har i utgangspunktet uansett støtte for såkalt bluetooth multipoint, som gjør at de kan være tilkoblet to kilder samtidig, men med audio switching er altså konseptet at prioriteringen skal være mer sømløs, at du enkelt skal kunne bytte tilbake ved hjelp av varslingen og at du i teorien skal kunne bytte mellom mer enn to enheter av gangen.

Teknologien skal grunnleggende sett også kunne fungere for enheter som ikke har ekte bluetooth multipoint-støtte, akkurat som det gjør for Airpods - siden Google-kontoen ligger på toppen som og styrer hvor lyden rutes fra. I motsetning til Pixel Buds Pro har nemlig ikke AirPods vanlig multipoint-støtte, og fungerer derfor ikke med to enheter utenfor Apples system.

Googles, Sonys og JBLs propper virker også å bare være starten.

– Audio switching er tilgjengelig mellom Android-enheter til å begynne med, med planer til å utvide til flere av dine favorittplattformer og -enheter over tid, skriver Googles produktsjef Angela Hsiao.