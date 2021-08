Kan bli enda vanskeligere å skaffe PS5 og Xbox Series X

Rapport melder om kraftig økning i leveringstiden på elektronikk.

Illustrasjonsbilde. Susquehanna Financial Group/Niklas Plikk, Tek.no/montasje

Torstein Norum Bugge 13 Aug 2021 08:30

Det er en dårlig skjult hemmelighet at det har vært begrenset tilgjengelighet på elektronikk av mange ulike typer det siste året, og ifølge Bloomberg kommer det ikke til å bli noe bedre med det første.

Ettertraktede produkter som PlayStation 5, Xbox Series X og mange ulike komponenter til datamaskiner og mobiltelefoner ser ut til å få enda lengre leveringstid enn vi allerede nå er vant med, og mangelen kan vare helt ut i 2023.

Dette kommer i etterkant av at Sony selv har sagt at de ikke ser noen bedring i situasjonen før tidligst 2022 – og andre rapporter har også snakket om at det kan ta opptil to år før vi ser noen som helst bedring.

Økt leveringstid på over åtte dager

Slik ser utviklingen ut i leveringstiden på brikker til viktige elektroniske produkter ut de siste årene. Susquehanna Financial Group

Rapporten Bloomberg viser til, skrevet av analysefirmaet Susquehanna Financial Group, forteller at leveringstiden («lead time») på viktige brikker og komponenter økte med hele åtte dager bare i juli, og nå ligger på rundt 20,2 uker fra bestilling til levering. Dette er altså for produsentene selv; leveringstiden ut til forbrukere er endas lenger enn dette.

Om en produsent bestiller en del til et produkt i dag, vil de altså ikke få delen før i januar 2022. Denne forsinkelsen forøkes ytterligere på vei ut til forbrukere, ettersom produsentene jo trenger en lang rekke ulike brikker og deler til produktene før de er salgsklare.

Økningen i leveringstid påvirker alt fra grafikkortprodusenter som Nvidia og AMD, til bilprodusenter som ikke får skaffet til veie brikker til datamaskinene i de nye bilene sine.

Kapasiteten er allerede makset ut

Arbeidere produserer elektronikk. Illustrasjonsbilde. Kin Cheung / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere i år kunne vi melde om at Nvidia foreløpig ikke så «noen bedring i tilgangen på grafikkort» i 2022, samtidig som TSMC og andre brikkeprodusenter allerede kjørte fabrikkene sine på «mer enn 100 prosent kapasitet».

Dette henger sammen med utviklingen vi nå ser i leveringstiden på elektronikken produsenter som Nvidia og AMD trenger for å lage produktene sine. Begge to leverer brikker til alt fra bilprodusenter til stasjonære datamaskiner.

AMD er også hovedleverandøren av maskinvaren i Xbox Series X og PlayStation 5, og alle brikker fra den taiwanske produsenten lages av igjen av TSMC. At TSMC allerede kjører fabrikkene sine over kapasiteten de egentlig har betyr i praksis at produsentene har lite spillerom for å bedre situasjonen.

Prisene har vært høye og tilgjengeligheten vært mager i flere år på nye grafikkort. Skjermdump

Vi har tidligere hørt at de ønsker å øke kapasiteten ved å bygge nye fabrikker, men dette i seg selv kan ta mange år å fullføre.

Forsinkelsen gjør det også vanskelig for produsentene å selge nye produkter, ifølge Extremetech . De påpeker at all elektronikk har et nokså smalt vindu der produktet er nytt og det er høy etterspørsel etter produktet. Dermed kan det også lett bli fristende for produsentene å fase ut produkter lenge før de ellers ville gått ut av salg, for å gjøre plass for nye og mer innbringende produkter. Dermed øker også faren for lanseringer av produkter som for de aller fleste potensielle kjøpere kun eksisterer «på papiret».

Den gode nyheten er at både TSMC, Intel, Samsung og GlobalFoundries (de fire største brikkeprodusentene i verden) alle har meldt at de bygger ut kraftig de neste seks månedene. Men når og om denne kapasiteten blir tilgjengelig og merkbar for hvermannsen som bare vil ha en ny konsoll eller nytt grafikkort er så langt uklart. De mest sannsynlige spådommene ser ut til å peke på 2023 en gang.