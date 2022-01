Berlin-produsert Model Y sett i Norge – gir håp om etterlengtet oppgradering

Nyttelast har vært et element de fleste medier har tatt opp i omtalen av Tesla Model Y. Nå kan kanskje de kundene som har ventet på Berlin-produserte Model Y få en positiv overraskelse.

Det som tilsynelatende er den første Berlin-bygde Tesla Model Y på norske skilter har dukket opp i Norge. Det var Lasse Edvardsen, som blant annet driver nettsidene elbilstatistikk.no og teslastats.no, som først meldte om bilen på Twitter.

Et søk på registreringsnummeret viser at bilen har et understellsnummer (såkalt VIN-nummer) som starter med XP7, som betyr at bilen er produsert ved Teslas nye «Gigafactory» i Berlin. Der har Tesla så langt kun drevet prøveproduksjon av Model Y, og etter det vi skjønner skal bilen brukes til intern testing i Norge. Bilen ble først registrert 7. januar.

Det er ikke første gang tyskbygde Model Y-biler har blitt sett i Norge. Vi har selv sett en bil på tyske skilter med XP7-VIN, men dette er altså første gang det dukker opp en norskregistrert bil.

Har søkt godkjenning

Den tyske fabrikken har foreløpig ikke tillatelsene på plass til å levere biler som selges til kunder, og oppslag hos veivesenet viser at bilen er registrert på nettopp Tesla Norge. Et søk i postjournalene viser også at Tesla på Rud har søkt Statens vegvesen om godkjenning av et prototyp-kjøretøy.

Nyttelasten på den aktuelle Model Y-bilen er betydelig høyere enn tidligere.

Noe flere Twitter-brukere har lagt merke til er at den oppgitte nyttelasten for den aktuelle Model Y Performance-bilen er på 562 kilo etter at du har satt inn enn fører på 75 kg. Det er i tilfelle en betydelig økning fra de 315 kiloene i de Shanghai-bygde Model Y-bilene, et tall som betyr at du knapt kan ha med deg bagasje om du har fem voksne personer i bilen.

En lekket liste over oppgraderinger på Model 3 og Model Y som Tesla skal ha sendt inn til europeiske testmyndigheter nevnte før jul nettopp økt nyttelast på Model Y som en kommende endring, og kanskje kan dette være en indikasjon på hvor mye det er snakk om.

562 kilo vil i tilfelle plassere Model Y mer på linje med en del av de mest aktuelle konkurrentene. Volkswagen ID. 4 har for eksempel 536 kilo, Ford Mustang Mach-E LR AWD har 502 kilo og Skoda Enyaq IV80 har 522 kilo (alle tall altså etter at du har satt inn en fører på 75 kg).

Allerede før nyttår ble en tyskregistrert Model Y med understellsnummer som tilkjennega at den var produsert i Berlin sett i Norge. Nå er også en norskregistrert bil her.

Mange utsettelser

Opprinnelig skulle produksjonen ved Teslas tyske fabrikk ha startet i løpet av sommeren 2021, men motstand grunnet miljøkonsekvensene av prosjektet, forsinkede godkjenninger og annen byråkrati gjorde at Tesla utsatte åpningen i seks måneder.

Nå er de siste opplysningene at serieproduksjonen ser ut til å kunne starte i løpet av februar, og Tesla-sjef Elon Musk tvitret nylig at han skal besøke fabrikken i midten av februar. Så langt har Tesla kun fått godkjenning til å produsere 2000 testbiler ved fabrikken, som ligger i Grünheide like utenfor Berlin.

Tesla Norge ønsket ikke å kommentere denne saken.